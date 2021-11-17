初選案︱律政司以準備文件為由申押後　法官拒絕：上庭時交代進度

民主派初選案47人被控「串謀顛覆國家政權」罪，2月底遭落案起訴，至今仍未開審，案件原定本月29日在西九龍裁判法院提訊。據悉，律政司申請將案進一步押後至明年2月7日，意味著未能保釋、正在還柙的33人，或會「未審先囚」近一年。



事件有新進展，據了解，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉，昨日（16日）回信律政司拒絕要求。對於律政司指，需時準備及翻譯逾萬頁文件和口供，羅德泉決定維持原定日子提訊，並要求律政司屆時交代進度。涉案者家屬亦已收到通知，本月29日依原定安排上庭。



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法官促交代文件證物核證時間表

47名被告現時只有14人獲准保釋，案件已三度押後，稍後轉介至高等法院。據了解，羅德泉在信中拒絕押後，並要求控方在聆訊當日，交代下月底須向法庭提交文件的核證進度，以及其餘文件證物的核證時間表。據報，羅也提醒控方如不提交經核證的英文譯本，須以案例解釋法律理據。

案件原本由總裁判官蘇惠德處理，惟他其後放病假，據了解因心臟病須換心，案件現時由羅德泉處理。獲准保釋的14人，包括鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、鄒家成、余慧明及陳志全。