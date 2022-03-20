骨質疏鬆致髖骨骨折易奪命　可達30%人一年內死亡

骨質疏鬆在香港很普遍，曾有研究顯示，本港50歲或以上人士中，分別有高達37%女士及7%男士患骨質疏鬆。不要看輕骨質疏鬆，病人只在平地滑倒、發生輕微碰撞，或猛力咳嗽都可引致脆弱性骨折。骨折後果可以很嚴重，除引起痛楚、行動不便及影響生活質素，可達30%髖骨骨折病人可於一年內死亡。

撰文：香港骨質疏鬆學會委員、香港中文大學矯形外科及創傷學系助理教授黃文揚醫生



人隨著年紀漸長，骨質逐漸流失，骨頭中的孔隙不斷變大，使骨骼變得脆弱，容易折斷；即使只在站立高度或以下輕輕跌倒，都可引致骨折，即脆弱性骨折。國際骨質疏鬆基金會(IOF)統計，全球50歲以上人士中，每3名女士及每5名男士，便有一人因骨質疏鬆導致脆弱性骨折。

脆弱性骨折最常見是髖骨、手腕及脊椎骨折。很多骨質疏鬆病人骨折，並非從高處跌倒，反而是在平地不慎滑倒或跌倒。長者平衡力可以較差，反應不及年輕人敏捷，更易跌倒及造成骨折。曾有長者在家晚上去廁所時，不少心跌倒造成骨折。

當人一旦滑倒或跌倒，整個臀部坐在地上，可造成髖骨骨折。有時摔倒時手腕自然撐在地上，全身重量壓在手腕上，可造成手腕骨骨折。除了輕微碰撞外，有病人咳得很厲害後，脊椎突然劇痛；原來因身體突然向前傾，導致脊椎骨折。

骨折後果可以很嚴重。香港一年有超過6000宗由骨質疏鬆引致的髖骨骨折個案，醫生一般會盡快為病人做手術，讓病人盡早下床活動，以免因長期臥床而出現併發症。髖骨骨折病人亦有更高風險患有心臟血管，肺部感染，出血等等併發症； 而且本身年紀大，身體同時可能患有其他慢性疾病，增加死亡風險。髖骨骨折後一個月內死亡率可達10%，一年內死亡率可達30%。

沒有生命危險的病人，很多時活動能力也受影響。約80%髖骨骨折病人手術後一年要用輔助器步行；部份病人本身要坐輪椅或行動不便，骨折後可能情況更差，需長期臥床，部份病人失去自我照顧能力。

脆弱性骨折病人較容易再次骨折，如長者本身容易摔倒，第一次骨折後身體功能可以進一步變差，增加再骨折的風險。香港有大約50%重覆性骨折個案，是首次骨折後兩年內發生，病人短時間內要連番承受骨折的痛楚。

不想飽受骨折的痛楚，便要預防骨質疏鬆，包括要攝取足夠鈣質及維他命D，多曬太陽，不應吸煙酗酒。多做運動可保持骨骼強壯，訓練平衡力。長者要注意家居安全，如清理家居雜物，有充足照明，防止地面濕滑。若懷疑自己有骨質疏鬆應求醫，有需要時服食鈣片、維他命D或骨質疏鬆藥。

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