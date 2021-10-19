林鄭骨折︱醫生：長者骨折有三部曲　不同年齡各有高危部位

64歲的行政長官林鄭月娥昨晚（18日）在禮賓府跌倒，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，留院一晚後今早（19日）離開瑪麗醫院。

長者容易跌倒，造成骨折，有醫生指出，長者骨折可出現「三部曲」，60歲時常見手腕骨折；到年屆70歲就容易脊骨骨折；80歲高齡時則較易出現髖關節骨折。一跌再跌情況亦不罕見，以往有研究指出，多達18%長者骨折後，一年內會再次跌倒。



《香港01》以往曾訪問伊利沙伯醫院矯形及創傷學顧問醫生李建邦，他稱長者在60歲時最易手腕骨折；70歲就易脊骨骨折；到了80歲就較多出現髖關節骨折。當長者跌倒時，大多先以手支撐地面，因此手腕會最先出現骨折；而隨著年齡日長，長者脊骨的問題亦會浮現，「骨質疏鬆令腰骨扁咗，身體向前傾，就容易跌倒。」隨之而來的就是脊骨及髖關節骨折。

近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，數字在十多年後更可能倍增。 (資料圖片)

長者跌倒及骨折的問題亦容易重覆發生。伊院數據顯示，18%的骨折病人在一年內會再次跌倒，而4%骨折病人更會在一年後再次因骨折而入院，當中以再度出現髖關節骨折的人最多。

李建邦指出，骨折除了會導致行動不便外，也可能引發各種疾病，因為部份骨折長者需長期臥床，易引發肺炎、壓瘡，更令死亡率大增。醫管局於2013年針對前一年的3,000名髖關節骨折病人作研究，結果發現有17.4%的髖關節骨折病人在一年內會死亡，而2013年65歲或以上長者的死亡率為3.25%，相較之下，髖關節骨折病人的死亡率高出數倍。