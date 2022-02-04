香園圍口岸海關高級關員初步確診　負責貨物檢查　2.2最後上班

海關今日（4日）公布，一名海關高級關員於昨晚（3日）例行檢測中發現屬初步陽性個案，該名人員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為2月2日，工作期間一直有佩戴外科口罩，目前情況穩定。

海關指，一直有安排於香園圍出入境管制站工作的海關前線員工每三日進行一次病毒檢測，直至目前為止，人員的檢測結果均為陰性；亦已安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測。



海關今日（4日）公布，一名海關高級關員昨晚（3日）例行檢測中初步證實對新冠肺炎呈陽性反應。該名人員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為2月2日，過去14日沒有外遊紀錄，工作期間一直有佩戴外科口罩，目前情況穩定。

海關安排與該名關員可能有緊密接觸的人士接受檢測

海關指，一直有安排於香園圍出入境管制站工作的海關前線員工每三日進行一次病毒檢測，直至目前為止，人員的檢測結果均為陰性；高度關注今次事件，並已即使採取措施，包括安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測；派員清潔及消毒該名高級關員的相關工作地方；進一步提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；及靈活調派人手，確保公務不受影響。

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