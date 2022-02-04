圍封檢測｜啟德嘉匯疑有隱形患者　黃大山翠竹花園居民染變種病毒

本港疫情繼續蔓延至多區，今（4日）增195宗初確實、130宗確診個案。政府今晚宣佈由於啟德新區嘉匯第1-3及第5-9座，所排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，於今晚6時起進行強制檢測，居民需於凌晨12時前進行檢測，政府目標明早7時完成行動。



此外，黃大仙翠竹花園第14座、西營盤第三街208號毓明閣第一座及深水埗鴨寮街、南昌街及大南街等兩排舊樓，都被圍封檢。



▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼



+ 5

嘉匯圍封涉至屋苑 污水樣本檢測呈陽性

港府公佈，由於由於啟德新區嘉匯第1-3、及第5-9座，即全屋苑，所排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局指將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，而政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，目標在明日（5日）上午約7時完成行動。

當局稱，根據今日強制檢測公告，任何於1月22日至2月4日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月6日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

啟德嘉匯今（4日）晚強制檢測。（讀者提供）

黃大仙翠竹花園第14座昨日出現一宗源頭不明俥案，涉及變異病毒株，當局公布由今晚7時30分起列為指明「受限區域」。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時30分完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時30分前接受檢測。

西營盤第三街208號毓明閣第一座也因近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案和陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，故此由今晚7時起列為指明「受限區域」。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測。

▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼



+ 4

深水埗兩列舊樓污水樣本同驗出陽性

深水埗兩列舊樓晚上7時起列為指明「受限區域」(即鴨寮街107-131號（單號）、石硤尾街11-17號（單號）、汝州街140-164號（雙號）、南昌街112-126號（雙號）、大南街195-223A號（單號）、石硤尾街1F號、荔枝角道238-272號（雙號）及南昌街66-72號（雙號）的大廈），在內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。

由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

▼2月4日 沙田受檢居民再排長龍等採樣▼

