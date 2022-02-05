疫情｜銅鑼灣SOGO崇光百貨有員工初步確診　今明兩天停業消毒

SOGO崇光百貨今日（5日）凌晨在社交媒體公布，由於近日有初步確診者曾於崇光百貨銅鑼灣店工作，為保障所有顧客及員工的健康與安全，銅鑼灣店將於今、明兩日暫停營業；亦已即時安排全店深度清潔及要求員工即時進行病毒檢測。



崇光百貨指，由於近日有初步確診者曾於崇光百貨銅鑼灣店工作，為保障所有顧客及員工的健康與安全，銅鑼灣店將於今、明兩日暫停營業。

崇光百貨指，已即使安排全店的深度清潔及霧化消毒工作，包括所有設施和設備、各樓層空間等，員工亦需即時進行病毒檢測；強調會時刻保持警惕，同心協力做好防疫工作，亦會就疫情最新狀況作出適切安排及預防措施。

+ 3

崇光百貨銅鑼灣店今日突然停業兩日，適逢周六，不少準備進店購物的市民也「摸門釘」，也要送貨員未接獲通知要帶走貨物，其中早上送貨到崇光的陳先生表示，送貨到門口才發現暫停營業，被迫離開，他認為崇光突然停業會影響正常工作，「做法唔係太方便」。