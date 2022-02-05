聶德權：未來兩周關鍵期要減市面人流　有信心接種率兩日內達八成

公務員事務局局長聶德權今日在電台節目指，第五波疫情開始至今已一個月，現時疫情仍然嚴峻，確診個案亦未到頂；相信在農曆年過去後，因為假期市民有跨家庭聚會，會令傳播繼續蔓延開去。他又指，現階段最重要是市民要減少社交接觸，以及減低市面人流，相信未來兩星期為關鍵時間。



被問到本港的「動態清零」防疫策略，聶德權稱，現時本港仍需要以圍堵及控制方式應對疫情爆發，「未有條件放開手，唔能夠睇到個案幾何式上升，而唔採取措施切斷傳播鏈」；又強調，過去幾波疫情，長者的重症及死亡率風險高，若確診數字倍增，醫療系統會承受龐大壓力，「排山倒海入去時醫療系統係承受唔到，要去正視」，須進一步推高長者疫苗接種率。



政府早前公布本月16日起要求所有政府僱員接種疫苗，否則禁止返回工作場所。聶德權指出，現時政府僱員已接種第一劑疫苗的比率為98%，扣除1%健康原故不適合接種疫苗的人士，仍有1%人未接種疫苗，即約1300人。他強調，作為政府僱員有責任協助推行政府施政，須以身作則，若措施實施後，僱員因未打針而缺勤，當局會作後續跟進，針對無故缺勤將會有紀律行動，最嚴重可被革職。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片)

聶德權今日(５日）在電台節目指，第五波疫情開始至今已一個月，現時疫情仍然嚴峻，確診個案亦未到頂，甚至有惡化趨勢。今波疫情受Omicron及Delta變種病毒夾擊，因應Omicron傳播速度快，在不同樓宇已多次出現垂直或橫向傳播，相信在農曆年過去後，因為市民有跨家庭聚會，會令傳播繼續蔓延開去。

聶德權：未來兩周為關鍵時間

現時每日的確診數字達三位數，聶形容，「睇返七天平均數，每四日就番一番，不停上升，唔希望出現幾何式或海嘯式爆發」，當局需要做好強制檢疫及檢測工作，盡快切斷傳播鏈，爭分奪秒控制疫情。他強調，現階段最重要是市民要減少社交接觸，以及減低市面人流，相信未來兩星期為關鍵時間。

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼



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綜援申請等必要服務或改以網上、電話查詢形式

他提到，為減低市面人流，現時由公務員帶頭做起，望呼籲私人企業讓員工在家工作；根據過去公務員特別上班安排的經驗，今次措施有望可減少三至四成員工需要回辦工處所或外勤工作，「呢波相信都相類似，但可能少啲，因為要抽人手去做防疫工作」。他承認相關措施對政府服務有一定影響，但強調不會暫停必要及緊急服務，如綜援申請、勞工就業支援等亦是必需的服務，但可能會改以網上或電話形式查詢，「今日有啲服務可能唔係必須，但停得太耐就係必須，要適時調整，重點以市民為中心盡量配合」，以平衡減低風險及滿足市民需要。

至於在家工作方面，他指，明白不同企業有自身考慮，在家工作固然是最好的安排，但若未能實施，亦建議企業可從減少辦公室人數、減少員工重疊上班上時、減少實體會議等著手，「唔係硬硬蹦蹦一套」。

▼2月4日 H&M銅鑼灣恒隆中心分店員工染疫，店舖暫停營業▼



若確診數字倍增醫療系統有機會無法承受

被問到本港的「動態清零」防疫策略，聶德權指，每地採取的策略需要視乎當地的疫情情況，即使採用同一策略亦可有不同結果。現時本港仍需要以圍堵、控制方式應對疫情爆發，「未有條件放開手，唔能夠睇到個案幾何式上升而唔採取措施切斷傳播鏈」；又強調，過去幾波疫情，長者的重症及死亡率風險高，若確診數字倍增，醫療系統會承受龐大壓力，「排山倒海入去時醫療系統係承受唔到，要去正視」。

聶說，當局需要做好準備，包括針對感染人數的隔離及檢疫彈性安排，「唔係睇症狀輕微就沒有大不了 （No Big Deal），唔理佢由佢散到一地。」回望第五波疫情，他指出，現時社區人流僅減少兩成，比過往幾波疫情下趺幅度相對少，雖然過去一個月疫情急速發展，「但大家好似覺得都唔係好緊要，可能因為過咗兩次有抗疫疲勞。」

行政長官林鄭月娥昨天宣告，未來一星會商討會否收緊社交距離措施。聶德權指，有關做法並非新事，過去幾波疫情亦有實行，例如疫情最嚴重時限聚令收緊至二人，「人數上係咪有空間可以進一步收緊」，又指可研究能否在其他有高風險的處所實施措施。

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料未來兩日接種率達八成 目標是推高至九成

現時本港疫苗接種計劃已開展近一年，聶德權指，現時12歲以上接種人數達537萬，佔全港近七成九，有望未來一兩日上升至八成，目標是繼續推高接種率達九成。現時當局已設立多個接種點，包括於昨日公布將會新開放、位於銅鑼灣禮頓中心的疫苗接種中心。

強調院舍長者打針是為人為己

至於安老院舍方面，政府亦已宣布由3月14日起，未接種疫苗的長者不能夠申請入住院舍。聶德權指，現時全港安老院有近6100名長者，接種率僅為兩成多，故當務之急是增加長者的接種速度，讓長者及其家人明白疫苗接種在預防重症入死亡率的重要性。雖然有指做法不近人情，但他強調，接種疫苗本身是保護個人，亦是同是保護院友及工作人員，在過去一星期亦見到有不少安老院因院舍員工染疫需要全院撤離，第三波疫情經驗亦見到院舍為高風險地方。

兒童接種方面，聶德權表示，雖然現時暫停面授課堂，但亦可因應學校需要，安排外展隊到校為學童接種疫苗。因應5至11歲兒童接種復必泰的劑量為成人的三分之一，政府將會在港島、九龍和新界共設立三間兒童社區疫苗接種中心，包括於香港兒童醫院、圓洲角體育館及港怡醫院。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



約1300名政府僱員未打針 聶：無故缺勤最嚴重可被革職

政府早前公布本月16日起要求所有政府僱員接種疫苗，否則禁止返回工作場所。聶德權指，現時政府僱員已接種第一劑疫苗的比率為98%，扣除1%健康原故不適合接種疫苗的人士，仍有1%人未接種疫苗，即約1300人。他強調作為政府僱員有責任協助推行政府施政，須以身作則，若措施實施後，僱員因未打針而缺勤，當局會作後續跟進，針對無故缺勤將會有紀律行動，最嚴重可被革職。

至於被問到「疫苗通行證」，能否在公共交通方面推行，他指要視乎實際需要，以及是否能夠執行，例如可考慮以抽查方式進行，但具體於甚麼處所推行「疫苗通行證」，則需要再作討論。