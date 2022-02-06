疫苗｜元朗接種中心已預約也需「打蛇餅」　市民：唔打冇得飲茶嘛

本港確診個連日破三百，其中人口密集的元朗亦有隱形傳播鏈出現。今午(6日)在元朗體育館內的接種中心人數雖未見明顯增加，但已預約人士亦需「打蛇餅」排隊等候。有市民表示打針是無可奈何下選擇。



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今午(6日)在元朗體育館內的接種中心人數未見有明顯增加。(鄭子峰攝)

林婆婆今天是到接種中心打第一針。(鄭子峰攝)

患高血壓一直未敢打針 諮詢醫生意見後才有信心接種

林婆婆今天到接種中心打第一針，她未有預約原因是因為患有高血壓，擔心疫苗會對身體造成不良影響，所以一直都沒有接種疫苗：「遲啲話冇得出街，冇得飲茶呀嘛，所以就嚟打。」她事前有諮詢過醫生意見，醫生同意她才有信心接種，但不願意評論政府推「疫苗通行證」是好是壞：「唔講得嘅呢啲，會犯法㗎。」

鄭先生表示「疫苗通行證」是否政府強迫市民打針是觀點與角度的問題。(鄭子峰攝

早在兩星期前已預約打針的陳先生表示現時政府鼓勵全民接種疫苗，希望可以保護自己。(鄭子峰攝)

打第三針市民冀保護自己與家人：打針係盡公民責任

鄭先生也前來接種第三針疫苗，他指打針原因是希望能保護自己和家人，亦能盡公民責任。他早在農曆新年前已預約今天打針，不擔心副作用：「唔擔心(副作用)嘅，如果中咗(肺炎)咪仲大件事。」他表示「疫苗通行證」是否政府強迫市民打針是觀點與角度的問題：「要睇吓你點睇，我就覺得打針係盡咗公民責任。」鄭先生家中亦有1名9歲小朋友，會盡快安排他接種疫苗。

陳先生今天到來是接種第三針復必泰疫苗，早在兩星期前已預約打針的他表示現時政府鼓勵全民接種疫苗，希望可以保護自己。他首兩針並沒有副作用，形容為「好似同其他打針一樣」。而他認為政府即將推行的「疫苗通行證」就有保留，「有時啲人打唔打針係自願，每個人諗法都唔同，有啲人覺得冇所謂，好似我咁。」

輪入檢測中心市民怕感染帶孖罩

元朗體育館對面就是位於安興街的檢測中心，陳先生亦擔憂會在等候期間受到感染，因此他亦佩戴了兩個口罩，希望能保護自己和家人。而他也有提及到家中有1名3歲小朋友，但暫時亦不會考慮打針。

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