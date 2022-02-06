重症｜84歲無打針長期病患老翁染Delta　入院3天急惡化　留醫ICU

第五波疫情嚴峻，今(6日)新增342宗確診，全屬本地感染，初步確診亦暫錄得約300宗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名無接種疫苗、帶有Delta病毒的84歲男患者病情嚴重，他本身有高血壓，於上周四(3日)入院，起初症狀輕微，只有少許咳嗽或疲累，惟至今日病情惡化，需轉至深切治療部留醫。劉家獻因而再此呼籲長者盡快接種疫苗。



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77歲女病人仍危殆 住黃大仙豪苑同未打針 屬倉鼠群組

劉家獻表示，早前已公布、個案編號13400病人情況仍然危殆。翻查資料顯示，該病人今年77歲，現時留醫瑪麗醫院。她本身有糖尿病及高血脂，染疫後沒有病徵，於上月24日入院，由於情況轉差，大年初一(2月1日)入住該院深切治療部。根據紀錄，患者居於黃大仙豪苑1座，屬倉鼠相關群組，未有接種疫苗。

84歲留醫ICU老翁入院只少許咳 劉家獻：之後差得好快

劉家獻續指，新增一名感染Delta、84歲長期病患的男患者（個案14814）情況嚴重，他本身有高血壓，未有打針。男患者2月3日入院時只有少許咳嗽或疲累：「但之後差得好快，今日直入ICU。」劉續指，該名情況嚴重男患者非居於長者院舍，但院舍有很多此類長者，但目前長者接種率仍然低迷，希望盡快安排他們打針。

多家長者院舍現患者 近百長者要撤離

此外，多間院舍出現確診個案，深水埗元州街百樂安老院一名93歲女院友確診，她未有接種疫苗，30位院友和7位工作人員需送往檢疫；救世軍寶林長者之家一名保健員確診，40多位院友要檢疫；何文田常盛街香港耀能協會盛康園，有兩宗確診及兩宗初步確診個案，涉及在廚房工作員工和護士等，部分在地下、一樓和三樓的人需要檢疫。

衛生署長林文健表示，本港疫情形勢相當危急，形容個案升幅是前所未見，將會最大程度衝擊本港的防疫系統。他亦匯報長者接種率情況，已打兩針的80歲以上長者僅得22%，已打兩針的70至80人士則有50%，「(相關接種率)遠遠達唔到防護要求」，他又特別提到，沒有接種疫苗人士染疫後，病毒載量會更高，容易造成超級傳播，強烈呼籲市民、特別是長者盡快打針。

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