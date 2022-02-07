陳肇始料Omicron個案幾何級上升　明宣布收緊社交距離措施減人流

本港連續兩日確診個案超過300宗，政府形容第五波疫情形勢危急。食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）表示，本港Omicron個案以幾何級上升的趨勢已開始，會積極考慮再收緊社交距離措施，大方向是減低人流，明日（8日）行會後將有公布。



食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

陳肇始在港台節目《千禧年代》形容，目前疫情繼續嚴峻，確診及源頭不明個案持續上升，多區污水病毒檢測呈陽性，根據外國經驗，Omicron感染個案上升速度快、散發力強，認為按目前蔓延情況必須爭分奪秒與病毒競賽，但有見及近期不少個案是整個家庭染疫，預計農曆新年過後個案更多，相信Omicron幾何級個案上升趨勢已出現。

她說，正積極考慮再次收緊社交距離措施，大方向是要減低人流，直言是內防擴散工作的重要一環，但仍待明日行會通過後再宣布，呼籲市民留家抗疫、盡快接種疫苗、如收到風險通知應盡快檢測，僱主亦應盡量安排員工留家工作。

▼2月6日 污水檢測樣本呈陽性區域▼



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陳肇始表示，竹篙灣第一期檢疫中心已清空，隨時可變成社區隔離設施，接收年紀輕及風險較低、無病徵或輕微病徵、無嚴重慢性病、及有接種疫苗的患者，中心會設立24小時醫療站，如有醫療需要會隨時提供協助。她又指，如確診者的密切接觸者或次密切接觸者的家居環境不適合（例如居於劏房、與多人共用洗手間）、有慢性疾病、懷孕、不能自理的長者等，也會預留檢疫設施。

被問及家居隔離安排，她表示正制定指引，但優先會使用竹篙灣隔離設施，強調現有設施並非無限，竹篙灣檢疫中心外，亦要騰出社區隔離設施，如有患者家居不適合隔離，要預留少量地方作檢疫。

對於近期多區出現檢測人龍，她說已要求檢測承辦商加大檢測量、增加檢測站紓緩人龍，但仍要做好分流，或需增加更多室內檢測站。至於全民快速測試安排，她指會盡快採購足夠用量，亦要檢視如同一時間推行發現陽性個案將如何處理，希望不必硬性規定，市民亦會配合，當採購完成會展開計劃。

▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼

