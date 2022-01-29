Omicron｜劉宇隆料疫情有機會海嘯式上升　爆發或致2萬名長者死亡

本港新冠肺炎疫情嚴峻，近日確診數字創新高。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（29日）指，Omicron變種病毒「勢不可擋」，形容現時仍未是最差情況。而本港長者及小童接種率未如理想，估算如老人院出現爆發，或有數千名長者死亡，「最差情況更或者有1至2萬名長者（離世）」。

對於政府推出「疫苗通行證」，他認為是半強迫性，但亦沒有辦法，「點都要用啲方法谷返去合理空間。」劉宇隆又表示，對政府提出90%接種率的目的感開心，不過認為目標應該以全港人口為基數。以2021年本港人口739.4萬計算，90％接種率即要有至少665萬人打第一針；但如根據「可接種人口」數目，即715萬人為基數計算，即至少要有643萬人接種便屬「達標」，兩者相差約22萬人。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星則認為，第五波疫情可能仍維持一、兩個月，未來市民亦要「勒緊褲頭，預咗時間係要長」。



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劉宇隆今日在商台節目《政經星期六》中形容，本港疫情「𠵱家先係向上飆升」，指Omicron疫情有機會「海嘯式上升」，如最後未能控制疫情，就會直線上升。他以新加坡為例，昨日（28日）新增個案達5,000宗。

至於本港接種新冠疫苗情況，他形容為「兩頭唔到岸」，老人及兒童群組需多加關注。他指，現時老人院疫苗接種率僅約10%，「如果一爆發，死亡率真係好令人擔心、慘不忍睹。」他估算，如接種率未見改善，萬一疫情爆發，或有數千名長者死亡，「最差情況更或者有1至2萬名長者（離世）」。

（接種率）如果真係仲咁樣，雖然防護中心都好努力、日以繼夜，不過Omicron講緊幾十條、甚至過百條傳播鏈，大概估算死亡係幾千個老人家，甚至最差狀況係去到一、二萬老人家走。 劉宇隆

特首林鄭月娥1月27日公佈最新防疫措施

劉宇隆指小學生接種仍需努力 「以安全第一，就打科興」

學生群組方面，劉宇隆認為現時學生接種率有八成多，形容「都尚算可以」；不過小學生接種率僅得1%至2%，不足5%，則認為仍「有待努力」。他強調，科興在安全性上數據十分好，全球數據亦沒有出現心肌炎。至於復必泰，本港發生心肌炎風險最高的時候，是要隔21日接種兩針，當時3000人有1人出現心肌炎。即使減劑量後，預料5至11歲兒童接種復必泰有機會出現心肌炎，因美國該年齡層接種約800萬至1,000萬針，亦出現10多宗心肌炎個案。他強調，如「以安全第一，就打科興」。

被問到兒童未接種疫苗而感染新冠肺炎的風險，劉宇隆指以美國為例，死亡率為一萬人中有一個人死亡，估算如全港40至50萬小學生全部感染，會有數十人死亡。即使康復後，嗅覺及味覺亦有影響，他稱曾接觸早前染疫的兒童，「有啲之前好鍾意食榴槤，但𠵱家聞到榴槤就作嘔，好擔心如果一世無得食榴槤唔知點算。」他又說，有患者亦出現手、腳趾發炎，故呼籲兒童須接種疫苗。

▼復必泰疫苗及科興疫苗接種地方▼



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倡以全港人口為基數計算九成接種率 要多22萬人打針

劉宇隆又表示，對政府提出90%接種率的目的感開心，不過認為目標應該以全港人口為基數。以2021年本港人口739.4萬計算，90％接種率即要有至少665萬人打第一針；但如根據目前可接種人口數目的715萬人計算，即至少要有643萬接種便屬「達標」，兩者相差約22萬人。他又料每日要打2萬至3萬針才能達到90%接種率，料至3月底至4月初本港可考慮改為「動態與病毒共存」策略。

劉澤星於同一節目中表示對現時疫情感憂心，因自從踏入新一年後個案增加，已有30多個案源頭不明，第五波疫情相信要「勒緊褲頭，預咗時間係要長」。他又稱，接下來兩個月仍要小心，疫情或仍未能平復，呼籲市民農曆新年避免太多人聚集，亦要盡快接種疫苗。