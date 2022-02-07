幾何爆發｜一日600確診　病床僅夠撐10日　病人下周或需居家隔離

第五波疫情臨近失控，今日新增確診數字逾600宗，政府早前已公布「居家抗疫」計劃但未實施，指若所有隔離病床用盡，將會讓無病徵或輕症的病人回到社區作家居隔離。按政府早前公布的數字推算，公立醫院合共有3000張隔離病床，現時使用率已逾半，而今日確診宗數再急升至逾600人，若疫情沒有回落，預計10日後就會用盡公立醫院及竹篙灣的床位。換言之，下周起可能就要病人作家居隔離，社區與病人「共存」。



不過，政府至今尚未宣布實施密切接觸者或次密切接觸者留家檢疫，竹篙灣能否在本周騰空所有床位仍是未知之數。而以政府最新檢疫措施數字及確診數字評估，若無竹篙灣檢疫中心，其餘檢疫措施已不敷應用。



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最多7,100隔離床位 竹篙灣佔3500張

政府早前已公布家居隔離計劃，指當公立醫院、感染控制中心、竹篙灣檢疫中心等所有隔離床位用盡後，就會啟動家居隔離，讓無病徵或輕症等只需要隔離的病人，回家隔離至病毒量低為止。

按政府及醫管局早前公布數字，本港預計可有7,100個隔離床位，其中醫管局有共3600個，分別在北大嶼山醫院感染控制中心有800個、亞洲博覽館共4個展館有1000個、各公立醫院1200張一線病床、各公立醫院600張公立病床；竹篙灣檢疫中心現時有3500張床位，未來亦可全部轉作隔離病床。

（香港01製圖）

日增600宗確診計 10日後床位爆滿

不過，按醫管局昨日數字，有約1495人留院，每日約有100人可以出院，計及今日有約600宗確診個案，即在公立醫院已有約2000名病人。若以此數字推算，每日確診人數能維持在約600宗，並有約100人可以出院，約10日之後，連同竹篙灣的所有病床都會爆滿。換言之，即使本周內能騰出所有竹篙灣檢疫中心單位作隔離病人之用，下周內確診病人都不能再有位置隔離，而需要回到家居，市民或要有心理準備居住大廈四周或有確診者共存。

有關推算仍未計及每日確診宗數「幾何式上升」，本港確診宗數已由上周一（1月31日）的單日60多宗，增至今日逾600宗，而政府預告疫情仍未到頂。

竹篙灣半數單位仍在使用 其餘設施不敷應用

不過竹篙灣是否能及時騰空所有單位作隔離作用，仍為未知之數。行政長官林鄭月娥上周五（4日）指，竹篙灣檢疫中心已開始續步騰空第一期的單位，作未來隔離作用。翻查資料，竹篙灣第一期只有約800個單位。

截至2月6日上午9時，竹篙灣檢疫中心仍有1178個單位使用中，可以即時使用的單位有1,076個；若不計及竹篙灣檢疫中心容量，其餘檢疫設施只能容納2250人，可即時使用單位只剩272個。惟政府至今仍未公布讓密切接觸者或次密切接觸者在家居檢疫，若政府停用竹篙灣檢疫中心接收密切接觸者，今日有600名確診患者，即使各患者只有一名密切接觸者，檢疫設施已不敷應用。