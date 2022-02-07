消委會｜牛年十大消費新聞出爐　UA院線全線結業最矚目

剛踏入虎年，消費者委員會今（7日）公布去年的「牛年十大消費新聞選舉」的投票結果，議題包括食物安全、一手物業質素、醫學美容、商戶結業、物價升幅等。當中「UA院線宣布全線結業」的票數最多，成為全年最矚目的消費新聞。而「柏傲莊III兩座需拆卸重建 影響800多名買家」，除了位列頭3位外，更獲選為「最離譜新聞」，亦為去年曾轟動一時的新聞。



消委會主席林定國。（資料圖片／李澤彤攝）

消委會主席林定國表示，市民已適應在疫情下消費購物，因此去年的新焦點，從抗疫主軸擴展到多個不同的消費議題，包括食物安全、一手物業質素、醫學美容、商戶結業、物價升幅等。消委會「牛年十大消費新聞選舉」候選的20項新聞，佔3項與大型結業相關，為老字號戲院、健身中心及美容院。他亦指，去年的投票人數再創高峰，較去年升6%至6,425人。

此外，「最大快人心新聞」為「網購騙案持續上升 全年逾百人被拘捕」，獲3,383票。「最抵讚新聞」為「立法會通過修例全面禁信加熱煙電子煙」獲3,057票。「最離譜新聞」為「柏傲莊III兩座需拆卸重建 影響800多名買家」，獲3,086票。