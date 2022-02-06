消委會疫下投訴不跌反升破3萬　黃鳳嫺談丸類測試︰墨丸應叫魷丸

消委會總幹事黃鳳嫺就任將近10年，她今（6日）在港台訪問表示，疫情期間消委會工作不跌反增，同事除了分開A、B兩組工作外，接獲的投訴更暴升，由原先約2.6萬急升至3萬多，直至去年才有所回落。她又指，早前的丸類成份測試結果強差人意，已將報告交予海關處理，更揶揄指：「貨真價實應該係叫魷魚丸多過叫墨魚丸。」



消委會總幹事黃鳳嫺說，疫情下投訴數字由原先約2.6萬，急升至3萬多，直至去年才有所回落。（資料圖片）

黃鳳嫺讚消委會同事謹守崗位 分AB隊查口罩等物資短缺

被問到新冠疫情期間，消委會工作是否相比過往清閒，黃鳳嫺斬釘截鐵回應指：「絕對唔係。」她解釋同事在抗疫的同時須謹守崗位，例如在疫情爆發初期，消委會除了分開A、B兩組工作的同時，並須查詢物資短缺，最後發現本港物資充足，只是商店補貨時間不足。

送貨延期興趣班取消投訴多 封關致旅遊爭拗個案同暴升

消委會亦須確實酒精、口罩、殺菌機的功效，但有實驗室因強檢停工，因此非常趕工。她又指，接獲投訴「暴升」，包括市民網購口罩送貨時間延期、興趣班取消，以及封關後旅遊方面的爭拗。投訴數字由原先約2.6萬，急升至3萬多，直至去年才有所回落。

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龍蝦丸無龍蝦 墨魚丸為魷魚 消委會將報告交海關處理

最近消委會報告指出，龍蝦丸成份並無龍蝦，部分丸類成份亦與名稱不符。黃鳳嫺直言，龍蝦丸成份沒有甲殼類基因，以及墨魚丸的成份實為魷魚，結果強差人意：「貨真價實係叫魷魚丸多過叫墨魚丸。」她指，不少市民因宗教信仰不吃豬肉，認為商品透明度為基本要求，指商品虛假或誤導將違反法例，因此消委會已將報告交予海關處理。