消委會｜揭多款牛丸加其他肉或違商品說明　佳宝改「牛肉風味丸」

消費者委員會昨日（17日）公布，測試市面上14款牛肉丸及6款牛筋丸，發現8款牛丸所佔的肉類動物基因比例低於一半，其餘為豬和雞基因，或會違反商品說明條例。有關調查引起討論。記者今午（18日）在平價連鎖超級市場佳宝（佳寶）食品發現，有產品稱為「牛肉風味丸」。



大律師陸偉雄表示，若商品不含名稱所示成分，就會違反商品說明條例，過往有案例是餐廳將龍脷柳製作為「焗芝士石斑飯」，結果被判罪成。他認為「風味丸」表述方法可減低被檢控風險。消委會總幹事黃鳳嫻今日提到，稱「味丸」及加入「仿」字眼，對消費者而言，資訊披露上好些。



記者1月18日在佳宝食品發現，有產品稱為「黑椒牛肉風味丸」、「牛肉風味丸」。（馬煒傑攝）

店員：唔通菠蘿包真係有菠蘿

據記者巡視其中一間九龍區佳宝食品所見，在丸類食品的散賣場，有關食品的名稱牌，顯示有「黑椒牛肉風味丸」、「牛肉風味丸」，價錢為28元一磅，「牛筋丸」都是28元一磅，與其他丸類同價。

記者以顧客身份向凍肉櫃店員查詢，是何時起稱為「風味丸」，對方指「今日返嚟就咁」，又稱「話唔通菠蘿包真係有菠蘿」，不過收銀職員又表示「不嬲呢個名」。

不過根據網上相片，佳宝的「黑椒牛肉風味丸」及「牛肉風味丸」，原寫作「黑椒牛肉丸」及「牛肉丸」。據記者拍攝照片，佳宝不遲於昨日已用新名。

大律師︰稱風味丸減低被檢控機會

大律師陸偉雄表示，若商品不含名稱所示成分，就會違反商品說明條例，過往有案例是餐廳將平價龍脷柳製作為「焗芝士石斑飯」，結果被判罪成，亦有案例可見是商戶被批發商誤導而「中伏」，所以現時可見不少餐廳都將菜名由過往「鮑魚」改為「鮑汁」。

他形容有關做法是「走精面」，該種表述方法可減低被檢控機會，但體諒商戶，亦相信對消費者而言是好事，可更清晰衡量該類「風味丸」的價格，免被誤導以純肉丸價格買入。

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消委會稱「味丸」、「仿」資訊披露上好些

消委會總幹事黃鳳嫻今早（18日）在電台節目表示，部分有宗教信仰人士不能吃豬肉，但牛肉卻摻雜了豬的成份，龍蝦丸的包裝上列明有龍蝦成分，最終卻缺席，批評損害了消費者知情權，或會違反商品說明條例。

黃鳳嫻提到，有兩款標示為「龍蝦味丸」和「仿龍蝦丸」，亦即只有龍蝦味，而並非有真正龍蝦製成，「呢個係資訊披露上面，對消費者嚟講會好啲，因為你起碼話畀人聽，我唔係真真正正嘅龍蝦。」

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