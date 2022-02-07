中大學者料單日確診或達千宗　檢測商籲市民學習自我檢測新技能

本港第五波疫情嚴峻，中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（7日）表示，農曆新年前後市民有較多社交接觸，相信會陸續有更多群組爆發，估計單日確診或達千宗，直言當局如在短期內無法追蹤密切接觸者，疫情更難「見頂」，呼籲市民盡快接種疫苗。

另有檢測承辦商表示，最理想是短時間內全港市民接受一次快速測試，相信有助找到大部分患者；又指前線採樣場地不足，建議借用學校操場檢測。



▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼

+ 8

郭健安表示，第五波疫情正值農曆新年前爆疫，近期出現多個團年飯、朋友聚會群組，反映是新年效應，相信將陸續有更多群組出現。他解釋，如找不到傳播源頭，按第一代患者可傳染給4人推算，至第五代已可令1000人受感染，相信要待檢測增加及人流減少，確診數字才會見頂，故首要工作是減少接觸人數，盡快找到源頭。

但是，他預計每日感染人數有機會增至1000人，形容政府接觸追蹤工作「有少少失衡」，據以往經驗每日可管理100至200感染人數，即使當局增加人手，但感染者的接觸者數字非常龐大，令追蹤變得困難，預計感染比率進一步攀升。他又指，推行圍堵政策及收緊社交距離措施，是買時間提升疫苗接種比率，令重症及死亡比率大幅減少，否則會對醫療系統影響大。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安（左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

促快速測試配合人口不可流動

政府日前宣布將向全民派發快速抗原測試包，郭健安認為，較理想做法是同時配合所有人均不可流動，解釋指檢測或有誤差，四處遊走有機會感染他人；亦關注執行上能否配合，皆因部分市民或不懂使用，需到檢測中心尋求協助，同樣會出現排隊人龍。他相信新措施有助找到感染個案，但執行上有困難。

中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾。（資料圖片 / 羅國輝攝）

建議騰出學校操場採樣

中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾同樣認為，每人派一份快速抗原測試包並不足夠，擔心人口流動亦有傳染風險，直言今天陰性，明天也可呈陽性，但認為市民有需要學習新技能，學習如何自我採樣及確定是否染疫，「如果一星期內全港市民做2、3次，絕對不會比全民核酸測試效果差，一定有助疫情大幅度減輕」。

至於覆檢人手安排，他以新加坡及南韓為例，過去兩日逾萬宗陽性個案，當中超過八成靠快速測試找到，然後再做覆檢，故認為以本港目前每日有20至30萬核酸檢測量，相信人手問題不大。

對於深喉唾液測試，招彥燾指出，會出現未知樣本是否屬於本人、會否被加水等問題，加上採樣後檢測工序繁複，令檢測量打折扣，倘需強制檢測，仍需要使用拭子採樣。

被問及近期檢測人龍情況，招彥燾表示正面對前線採樣場地不足問題，需盡快覓地採樣，建議學校停課下，可考慮使用學校操場等地方採樣。

▼2月5日 旺角麥花臣遊樂場檢測站打蛇餅▼

