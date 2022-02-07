醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢　伊院一度輪候5小時

醫管局在昨日（7日）疫情記者會上指，由於政府近日加大力度在社區檢測及派發快速抗原測試包，給市民自行檢測，不少市民驗到初陽便立即去急症室。

今早（7日）10時起，從醫管局急症室等候時間所見，各區平均等候時間為6至8小時。記者今早到佐敦伊利沙伯醫院視察，雖然陸續前來急症室的市民並不算多，不過等候區內螢幕顯示等候時間需至少5小時。眼見較多的為長者、需躺臥病床的人士。另外，有些則市民從的士下車後，向職員表示認為自己有輕微發燒症狀的，隨即被帶往另一通道離開，繞過急症室等候區。



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輕微發燒病人被帶到另一通道

記者今早10時起到伊利沙伯醫院急症室醫院急診室外視察，雖然急症室內螢幕顯示平均輪候時間約5小時，門口步行前來急症室的市民不算太多，而等候區內仍有少量座位供應。

有市民一到步時曾向門外救護員表示，懷疑自己有輕微發燒症狀，隨即被帶往另一條通道，沒有經過急症室等候區。

另外亦有一名女士向記者表示，她收到通知，她的家人在老人院舍曾出現氣喘情況，隨即被送到醫院，暫時未知是否確診。

在荃灣仁濟醫院急症室，接近中午時分，醫管局系統顯示一度要輪候逾8小時，登記處姑娘表示無論是否因自行檢測陽性結果到診亦需於此等候分流。