醫管局籲自我檢測陽性人士到急症室「覆檢」　許樹昌梁子超同反對

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府派發快速抗原測試包供市民自行檢測，醫管局昨日透露，急症室近日出現大量自我檢測呈陽性的求診者。

按照醫管局的呼籲，當市民使用快速測試套裝，並發現結果呈陽性後，應到急症室接受核酸檢測作「覆檢」。不過，有專家不認同有關做法，認為急症室應留給急症病人使用，而陽性患者出門時，不單有機會感染交通工具的乘客，更或感染急症室內的其他病人，「佢已經係陽性，但你仲叫佢周圍走，有機會社區繼續傳播。」



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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現時於社區檢測接受檢測，以及經快速抗原測試呈陽性的市民，分別有兩種做法。醫管局呼籲，前者可留家等候衞生署進一步指示；後者則可到急症室確認檢測結果。

醫管局總行政經理劉家獻昨日曾在記者會表示，若快速抗原測試套裝的檢測結果為陽性，可根據衞生署建議去急症室，然後到隔離病房作PCR核酸測試確認結果。他又建議，自行檢測到初陽的市民，到急症室時最好戴兩個口罩。

劉家獻今日亦在電台節目中再重申，市民使用快速測試套裝後，倘結果呈陽性，便應到急症室等候安排接受核酸檢測，輪候時間或需數小時。同時建議應避免乘搭人多的交通工具前往急症室。

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專家不認同前往自行急症室

不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌不認同醫管局及政府宣傳片籲自行測試呈陽性市民前往急症室，許強調，急症室應留給急症病人使用，如無徵狀呈「陽性」市民往急症室是不恰當，他們應留在家中及聯絡衞生防護中心，再安排在其住所屋企樓下或附近檢測站或檢測車作核酸檢測。

而呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，醫管局有關做法「不太好」，因陽性病人自行前往急症室時，沿途有機會感染交通工具的乘客，而急症室內亦有其他病人，加上負壓空間不多，倘裡面有大量陽性患者，有機會做成交叉感染，甚至感染假陽性的求診者，「佢已經係陽性，但你仲叫佢周圍走，有機會社區繼續傳播…你既然搵到佢，點解仲比佢傳播？」

梁子超認為，應避免陽性患者出門，建議當政府派發快速抗原測試包時，可同時發放深喉唾液樽。當快速抗原測試呈陽性後，可再作深喉唾液測試，並專人收集樣本瓶，再送往化驗所即日「覆檢」，證實陽性後才送院。

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