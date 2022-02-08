小一入學面試｜福建中學附屬學校轉zoom面試　校長教家長要這樣做

近日新冠病毒疫情嚴峻，福建中學附屬學校小一入學第二階段首輪面試，改為zoom進行視像面試。校長徐區懿華表示，zoom進行面試模式及內容將較為輕鬆，但亦提醒家長切忌介入子女面試，避免在旁提水或代答，建議最理想的情況是由學童獨自於房間進行面試，以免他們不停望向家長而分心。至於背景愈簡單愈好，「一幅白色牆都夠」，但衣着儀容不可馬虎。



教育局宣佈延遲復課期至2月21日，油塘直資小學福建中學附屬學校將原定於2月19日進行的小一入學第二階段首輪面試，改為zoom進行視像面試，3月19日進行的二輪實體面試則延至暑假前，並保留實體進行。

用兩文三語面試 校長：想真實了解小朋友氣質

面試方面，校長徐區懿華指將以廣東話、英文及普通話兩文三語與小朋友進行交流，以了解他們的語言能力及思考深度。她希望透過zoom面試真實了解小朋友的氣質、性情及狀態，而非接收由家長預錄的片段來判斷小朋友是否適合入讀。

家長亦可另外補充兩張A4紙共四頁的補充資料，內容可以是所有可以幫助學校了解小朋友的資料，包括生活照片、所得獎項等；另外家長亦可提交不多於十張紙的子女日常功課、評估及學業報告等，以讓校方參考申請人的學術及其他項目的表現。

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家中面試怎樣搞zoom背景？

福建中學附屬學校將於當日安排數百學童面試，徐區懿華預計約30人爭1個學位，她指面試時應注意小朋友儀容，衣著上及髮形亦需注意，面試時坐姿亦需端正；另外，由於在家中進行面試，亦需注意面試的背景，應以簡潔為主，家長亦無需刻意布置，「一幅白色牆都夠。」

福建中學附屬學校校長徐區懿華給面試貼士，最好給小朋友獨自於房間進行面試。（資料圖片)

建議家長避免在旁免分心 預先實習視像形式傾談

徐區懿華又呼籲家長期間應盡量抽離，切忌介入子女面試。她提到原本的實體面試亦是由小朋友獨自面對，即使轉為zoom面試，亦是為觀察子女的表現，因此家長應避免在旁提水或代答，以免影響他們的思緒。她建議最理想的情況，是由學童獨自於房間進行面試，亦可避免他們於面試時，不停望向家長或因家長而分心。

徐區懿華又建議家長可與子女先以視像形式傾談，讓子女先對視像對話有概念，「知道人地睇會點樣，眼應該望邊」；亦可為子女攝錄自我介紹、講故事等片段，再讓子女翻看，以助他們了解到老師在zoom面試時看到他的樣貌。