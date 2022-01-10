英華小學小一面試第三輪轉拍片　升學專家建議時間要咁分配⋯

英華小學今日（6日）向早前報讀2022/23學年小一的學童家長發信，指考慮到Omicron疫情爆發風險，將取消第三輪實體面試，逾700名早前申請人會獲邀遞交不超過三分鐘短片，作為最終甄選依據，一同競逐165個學額。面對臨時的改變，升學顧問Miss Emma給了家長一些小貼士去增加入學勝算，並分成了三個部分講解。



第一部分 分享親子故事 第二部分 家校合作 第三部分 親子活動

第一部分：分享親子故事（約45秒）

升學顧問Miss Emma指，英華小學校長陳美娟曾在分享會上說希望英華仔能成為「有心人」的五個特質，包括：謙卑、熱誠、感恩、抗逆以及溫柔。家長可根據這些特質去分享一些相關的親子故事。Miss Emma也舉出了四個例子，其中一個是分享疫情期間不可到公園遊玩，帶出小朋友具抗逆能力，同時一家人如何以其他活動取代公園，呈現解決問題的能力，故事最後可加入反思，發現大自然的美好等等。

🔼🔼🔼🔼想了解多啲小一報名及面試詳情即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一面試現場直擊｜英華小學面試 考生活情境題分類積木圖片配對👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

第二部分：家校合作（約45秒）

在分享家校合作的期望及看法這部分，Miss Emma強烈建議家長一定要先看英華小學家長教師會的網頁，皆因英華小學的家教會十分全面也具有一定影響力。家長可與教師及校方是以一個朋友的關係去推動子女正面成長。

第三部分：親子活動（約90秒）

親子活動雖然是小朋友作主導，父母多數是陪伴的角色，Miss Emma建議在這個部分可多加父子之間的關係。尤其是父親，除了養家工作外，在子女成長上的定位是甚麼，以及對自己的另一半的態度，是否足夠的關愛、尊重，都可可以身教小朋友的一個面向。

分享活動方面動靜都可以，但主要內容是表現情感，令校方看到家人與小朋友之間的關係而非活動內容本身是甚麼，即有家長分享和小朋友做實驗，但花很大篇幅講解實驗的個程便不是太理想。

參考內容：MsEmmaInterview 英華小學第三輪面試短片 note

🔼🔼🔼🔼拔萃女小學首輪面試家長需交一條5分鐘的短片👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻拔萃女小學小一面試提交影片 5分鐘影片要拍小朋友食飯仲有呢5樣👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼