中一面試｜王錦輝中小學34人爭1中一學位　副校長：重視邏輯思維

屬「一條龍」的浸大附屬學校王錦輝中小學創校12年，公開考試成績亮麗，自2018年首批完成一條龍中小學課程的畢業生，在香港中學文憑考試及英國普通教育文憑試高級程度考試中取得驕人成績，除獲得本地的香港科技大學、中文大學及香港大學取錄外，更有學生獲牛津大學、倫敦帝國大學、 加州大學柏克萊、日本早稻田大學、北京大學等高級學府取錄。在2022-23年度七年級(中一)入學申請學額有35名，但收到申請表有1200份，平均34人爭一個學位，競爭激烈。

攝影：蘇煒然



由於變種病毒Omicron疫情關係，於15日進行之首輪面試，將由原定計劃進行小組及個人形式，改為只進行個人面見，小組形式面試將改為第二輪面見時才進行。首席副校長(中學部暨國際課程總監)廖詠琪表示，希望考生可以由進入校園排隊至面見老師的整個過程都無須與其他考生接觸，務求將風險減至最低。

浸大附屬學校王錦輝中小學七年級(中一)學生全級有5班共175人，原校生佔當中140個學位，廖副校長說：「往年收的40個學生也是非常優秀的BAND1生，我們知道有學校會變陣改成以ZOOM形式進行，但我們也希望把握機會盡量面見每位申請者。」

著重啟發學生對未想之前瞻性

浸大附屬學校王錦輝中小學是Happy School，當小學生升上中學後，面對功課壓力及公開考試課程時，學校是如何做好銜接?廖副校長說：「我們是一間有要求的Happy School，學生愉快得來又可以學習得到，他們很開心但基礎亦都很強。所以原校生在學術上也已經有一定的保證，我們十分著重升學個別支援(Admission Coaching)，有別其他中學可能在中五、六時才會有升學就業輔導，我們在學生八年班(中二)時就會開展相關輔導，與同學仔做些初步的溝通、想法、路向測試，也開始初步接見家長。」

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及早規劃未來

雖然學生年紀尚小，對未來的升學可能會隨着年紀增長而有所改變，但廖副校長表示及早了解得清楚學生志向，同時亦讓可學生知道自己未來可以有很多選擇。

「我們有些同學好喜歡下廚，最終去了法國藍帶學院讀廚，老師會與他一起去找學校收生要求，與他一起為未來發展學習鋪路。上年國際課程部有20%同學去了全球排第七的倫敦帝國學院，外國大學不同之處是不同學科會有不同的入學試，需要做好面試準備，與本地大學只要求DSE成績有所不同，我們在十年班(中四)開始會與學生練習。培養學生及早為自己未來作有部署，也要他們與家長有共識。」

她續說：「姑勿論是在香港或在外國升學，如果你叫他回家與父母傾未來，未必會得出什麼結果，但有老師在學校可以幫他們對自己未來規劃，整件事就會更加理順。讓他們可以對將來有更高更遠的想法，這亦反映在學校近年愈趨理想的升學成績上。」

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條條大路通羅馬

與傳統中學最大的分別是，浸大附屬學校王錦輝中小學提供較大的彈性讓學生選擇，廖副校長說：「當學生發現此路不通時，也可以有其他路向選擇，小學可選擇第三語言，高年班有十多個學課科可以選擇，連較冷門的科目也有開辦，去到DSE時也有18科可選擇，就算學生發現自己原先選擇的科目未能做到最好，也有其他科目可以發揮。」

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提供本地及海外課程供學生選讀

對於中一生的期望，廖副校長認為享受校園生活很重要，「鼓勵他們多認識新朋友，多作新嘗試，曠闊基礎，然後才收窄範圍慢慢去找出自己的專項。我們的原校生在小五時已要選擇第三語言，或多或少也會與未來升學有掛鉤，而外校生會在中一時學習外語，由於他們有良好基礎，與原校生也沒有很大的差別，去到八年班就完成第三語言，去到十一年班就會分國際課程及本地課程。」

她指學校的本地課程是DSE，國際課程則是GCE A-level，每級有50個位入國際部，餘下是本地課程，「其實無論學生選擇那一個課程，將來的出路都一樣是很寬闊，因為你修讀本地課程亦都可以去外國讀書，過往亦都有很多國際部學生經Non-JUPAS進入本地大學，讀醫科、法律、工程等學系，我們學生入讀的海外學府超過一半是全球100以內，成績相當不俗。」她說。

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面試著重考生英普表達能力

被問到首輪面試準則，廖副校長直言學校是一所英中，中文是以普通話授課語言，所以除了英文外，對普通話也有一定要求。「我們會睇考生中文、英文、普通話的溝通及表達能力，邏輯思維，觀察考生如何去分析、拆解生活上問題，題目內容方面會有情景題，考生要有效利用不同語言表達出來，從而觀察考生語文能力。例如曾經問過：『你對走塑膠有何看法？』、『你是如何理解及對待關愛座？』、『超市買五送一與買滿$300有八折哪一個更划算？』」

至於小組面試就會考學生協作能力，透過遊戲形式觀察考生與人相處之能力，「但疫情之下要在次輪面試才可進行，次輪面試較著重看考生個性，因為A-School學校大部分學生由小學升上來，希望考入來的學生都很類近，他們都是陽光、自信、勇於挑戰，由我們小學培養上來的學生是好勇於接受挑戰去解決，喜歡學習、解決問題。」

第二輪面亦會有與家長訪談部分，廖副校表示希望家校間找到「Perfect match」，她說：「讓家長了解我們學校，也讓我們了解家長在育兒上、培養孩子上的想法。因為上年疫情，改用問卷以避疫，所以今年暫時是觀望態度，我們始終希望可以親身見到家長。」