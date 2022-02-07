疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱　黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁

第五波疫情加劇惡化，本港新增逾600宗確診個案，食物及衞生局局長陳肇始形容，本港疫情極度嚴峻；當局亦預告會考慮收緊限聚安排，消息指，或進一步「加辣」至兩人一枱。適逢晚市禁堂食令今(7日)滿月，餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界生意已大受打擊，倘堂食限制再擴大，將雪上加霜。

對於即將公布詳情的疫苗通行證，他則指，業界寧提高通行門檻，以換取鬆綁堂食營業限制，包括規定食客進入餐廳前需最少接種兩針，「起碼可以營業耐啲、大家有工開先啦。」



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黃家和指，自港府於1月初收緊措施、限制晚市堂食後，業界已飽受衝擊，且疫情現時幾何級上升，「之後過千案都唔出奇」，市民外出用膳意欲已大減，業界已只能望天打卦，倘社交距離措施及限桌令再次「加辣」，業界損失將逐擴大。



他又強調，業界最關注能否做生意，「如果只得兩人一枱，可以做得幾耐？」」他提出，業界寧提高疫苗通行證門檻，以換取鬆綁堂食營業限制，「寧願即刻實行(顧客)要打咗第二針先，然後畀食肆開放部分時段或人數限制，起碼大家有工開先啦。」他又提到，相信有關做法亦可鼓勵更多市民打針，提高接種率。

港府上月宣布，將於本月24日起推行疫苗通行證，進入多處場所及出席活動必須接種疫苗。特首林鄭月娥表示，將於本周內公布詳情。

黃家和指，業界最關注能否做生意，寧提高疫苗通行證門檻，以換取鬆綁堂食營業限制。(資料圖片)

黃家和指，自疫情以來已有逾200間食肆結業，對於第五波疫情會否再掀倒閉潮，他則表示，需視乎第六輪防疫抗疫基金資助情況而定，他又提到，港府亦要盡快穩定民心，因不止餐飲業受影響，全港多個行業同受牽連，「未來前景究竟係點樣？好多人唔知仲有無工開。」

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