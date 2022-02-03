疫情．2.3｜年初三源頭不明個案33宗再創新高　政府研收緊限聚令

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日大年初三（3日）增121宗本地個案，31宗無源頭，葵涌安蔭林護長者之家有60多名院友須撤離。初步陽性個案達160宗。當局晚上修訂源頭不明個案至33宗，刷新第五波疫情新高。

中心傳染病處主任張竹君表示，無源頭個案分布全港、九、新界，多屬輕微或無病徵，相信社區很多傳播鏈個案尚未發現。目前整個趨勢是越來越多源頭不明個案，估計因OMICRON傳播性幾何式上升，擔心未來個案達數以百計甚至再多，會對醫療設施有負擔。她又指，見到團年飯群組開始出現，希望大家留家，沒必要就不要相聚或太多活動，希望大家合作盡量遏止疫情。

政府及專家擔心新年過後確診個案海嘯式爆發，港府發言人今宣布，政策局和部門明日（4日）起，會擴大特別上班安排，直至2月11日。除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作，並暫停非必要的公共服務。



▼2月3日確診者居住大廈▼



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公務員在家工作WFH 受影響服務全覽 稅務局：繳付稅款不可順延

【03:01】港府昨日大年初三（3日）宣布，因應疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，有需要採取進一步措施，政策局和部門今日（4日）起，會擴大特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家工作WFH，暫至本月11日。

不少部門公布今日起縮減服務，包括稅務局，但局方由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。

稅務局在公務員擴大WFH期間將縮減服務，但提醒納稅人繳付稅款不可順延。（資料圖片）

確診大廈｜患者居77大廈 富豪花園、翠竹花園等4幢現無源頭個案

2月4日【01:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周四年初三（3日）新增142宗確診個案，當中121宗為本地患者。衞生署周四深夜更新確診者資料，該批本地患者居於77幢樓宇。各個地區中以黃大仙疫情最嚴峻，單日新增個達24宗，當中11人居於彩雲（二）邨明麗樓，大埔太湖山莊10座新增3宗，多幢新增2宗。當中北角豪宅寶馬山花園2座、珀麗灣12座、大坑徑6號栢園及愉景新城7座等，是今波疫情中首次上榜。

衞生署更新源頭不明個案，較周四下午公布時多兩宗，達至33宗；修訂後多四幢大廈上榜，當中沙田富豪花園麗人閣有兩人染疫，黃大仙竹園北邨桐園樓有三人確診，黃大仙翠竹花園14座及荃灣享成街2-4號美華樓各有一宗。

疫情｜大圍美林邨外判保安員確診 負責美楊樓大堂夜勤

【00:43】房屋署前日（2日）下午得悉一名於大圍美林邨美楊樓工作的外判保安員確診2019冠狀病毒病，她現正在醫院接受治療。

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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兩染疫學生曾到衞生署九龍學童診所 年初四關閉消毒

【23:54】​衞生署今日（3日）表示，兩名染疫學生分別到訪署方轄下的亞皆老街賽馬會學童牙科診所，以及九龍城獅子會學生健康服務中心，該診所和學生健康服務中心將於明日（4日，年初四）關閉，以徹底清潔和消毒，職員會聯絡預約人士另作服務安排。​

疫情｜立法會安排職員WFH 改視像開會 梁美芬倡5招抗疫

【22:45】第五波疫情嚴峻，政府宣布自明日（4日）起至2月11日，除了提供緊急和必須服務的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作。立法會行政管理委員會已同意秘書處響應政府呼籲，在上述期間實施特別安排及防疫措施，包括安排職員在家工作，但負責為立法會會議或委員會會議提供服務及維持秘書處基本運作的職員及值勤人員除外；在上述期間召開的會議將改以遙距形式舉行，其中明日舉行的人力事務委員會特別會議，將改以視像開會。

馬灣污水樣本呈陽性 珀麗灣、珀林路花園一帶居民要強制檢測

【21:37】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現污水監測區域離島4A污水檢測到呈陽性的結果，範圍涉及馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測

為跟進在馬灣及愉景灣的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括荃灣及離島民政事務處）將會陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．污水監測區域離島4A（馬灣珀麗灣、珀林路花園一帶）

．大嶼山愉景灣

馬灣污水檢測呈陽性，珀麗灣居民強制檢測。（資料圖片／顏銘輝攝）

01消息：勞工處副處長梁永恩確診 近期無見勞福局高層

【21:16】勞工處公布一名職員確診。據了解，確診職員為勞工處副處長梁永恩，為疫情兩年來染疫的最高級官員。

勞工處表示，該名職員在中環海港政府大樓16樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日年廿九，當日他並沒有參與任何會議。勞工處已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

處方表示，會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知處方。

消息指，勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩確診。（資料圖片／羅君豪攝）

疫情｜林鄭探訪醫護和檢測承辦商 正全力籌備本月底推疫苗通行證

【19:43】第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日（3日）視察亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心和明愛醫院，以及兩所協助政府進行檢測工作的承辦商。林鄭讚揚醫護人員站在抗疫最前線，感謝他們在新春期間仍不眠不休地工作，為病患者提供服務。



她又感謝承辦商人員除了營運社區檢測中心外，亦不時應政府要求在短時間內動員在指定地區設立流動採樣站，為當區居民和其他有需要人士提供檢測服務。

▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



年初三封兩區強檢 大埔昌運中心3廈污水陽性 大興邨興平樓爆疫

【19:38】年初三第二封。屯門大興邨興平樓近日發現數宗初步陽性檢測個案及陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），由晚上7時半分起將興平樓列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（４日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

疫情｜食衞局研收緊限聚令、擴表列處所 檢測量倍增至每日20萬

【19:24】第五波疫情大失控，源頭不明個屢創新高，食物及衞生局今日表示，政府會密切監察疫情發展，不時檢視情況，考慮進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規管範圍、收緊公眾地方羣組聚集的限制等。目前食肆已停晚市堂食，表列處所關閉，限聚令維持4人。

政府強烈呼籲市民減少社交活動，不要組織或參與跨家庭聚會，盡量留在家中，如非必要切勿外出，尤其是前往人流密集的商場和公共設施，以及人多擠逼的地方，以助遏制疫情，「這可避免親朋好友受到感染或成為密切接觸者需要接受檢疫隔離，並保障大眾健康」。

當局再促請市民如果自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測；政府亦得到各檢測服務提供者合作，增加病毒檢測能力，務求在本月中前將公共及私營化驗所原本每日最高約10萬次的檢測量，大幅提升至約20萬次。

發言人表示，Delta和Omicron變異病毒株正同時在社區傳播，對香港構成前所未見的威脅，或使第五波疫情較早前四波的疫情都來得更為嚴峻。

特首林鄭月娥1月27日

新冠疫苗｜港大專家籲長者趕尾班車：無方法比打疫苗更能保護長者

【19:10】第五波疫情持續爆發，本港今日（3日）新增142宗新冠病毒確診個案，包括21宗輸入及121宗本地感染個案，當中31宗源頭未明；初步陽性個案有約160宗。



近日不少防疫專家討論應如何應對疫情，港大微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）強調，長者應盡快「趕尾班車」接種疫苗，以避免重症發生；為免醫療系統崩潰，薛達亦建議建立策略，將有效對抗新冠肺炎的藥物，優先用於高危的Delta變種感染長者作早期治療，並盡早識別留院的康復者，以預留珍貴的床位應付新症。

▼2月3日年初三「赤口」 馬會賀歲馬投注額創新高▼



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虎年｜賀歲馬首閉門作賽零入場 11場賽事投注額18.63億元創新高

【19:06】港府發言人表示，由於大埔昌運中心三幢大廈，污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

涉事大廈包括昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（4日）上午約7時完成行動。

虎年｜賀歲馬首閉門作賽零入場 11場賽事投注額18.63億元創新高

【18:33】馬會今日如期舉行農曆新年賽馬日，總投注額為18.63億元，較去年多2,000萬元，再創新高。

今年的賀歲賽首度要以閉門形式舉行，馬迷只能安在家中，透過電視、手提電話或網上平台收看。因此今日入場馬迷為零，比去年609人更少。

疫情｜聶德權：第五波疫情惡化 打疫苗是保護自己必須及最佳方法

【17:38】第五波疫情嚴峻，本港今日（3日）新增142宗新冠病毒確診個案，包括21宗輸入及121宗本地感染個案，當中31宗源頭未明，其餘90宗屬相關個案。至於初步陽性個案有約160宗。



公務員事務局局長聶德權今日到訪九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心，了解市民打針情況。他指第五波疫情有惡化趨勢，近日源頭不明確診個案遍佈全港多區，衞生防護中心預計數字還會攀升，未見頂，呼籲市民做好防疫措施，減少社交活動，而接種疫苗是保護自己的必須和最佳方法。

▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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團年飯群組湧現 160宗初確診 馬鞍山時代冰室佐敦新新酒樓爆疫

【16:39】今增121宗本地個案，31宗無源頭，葵涌安蔭林護長者之家有60多名院友須撤離。初步陽性個案達160宗。

確診個案當中涉及多間食肆，包括馬鞍山時代冰室有兩名工作人員染疫，衞生防護中心呼籲曾到過此餐廳用膳的市民要留意情況和接受檢測；佐敦莊士倫敦廣場11樓的「新新酒樓」亦有4名工作人員先後中招，有緊密接觸者須接受檢疫。

▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼



無源頭確診31宗 寶馬山花園、城市花園上榜 張竹君憂幾何式爆發

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日無源頭個案達31宗，分布全港、九、新界，多輕微或無病徵, 相信社區多傳播鏈個案未發現。整個趨勢是越來越多源頭不明個案，估計因為OMICRON傳播性幾可式上升，未來擔心個案上升，達數以百計甚至再多，會對醫療設施有負荷。見到團年飯群組開始出現，希望大家留家沒必要不要相聚或太多活動，希望大家合作盡量遏止疫情。

科學園、置地等6清潔工確診 兩名領行街紙患者未尋回

【16:38】今增確診個案中，有6人是擔任清潔工，大部份沒病徵，喉乾、喉痛，是從檢測發現。包括大圍新翠餐廳、科學園、置地廣場上班；另外醫院當清潔工的包括有荃灣港安醫院及黃大仙慈康邨上班。

WFH｜港府停非必須公共服務 周四起擴公務員在家工作安排至2.11

【16:36】港府上月25日起，按部門運作需要推行特別上班安排，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的兩大前提下，減少同一時間辦公室內人數。

港府宣布，因應疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，有需要採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸。港府宣布，政策局和部門明日（4日）起，會擴大特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作。

▼第五波疫情令人難忘金句▼



疫情｜新巴筲箕灣巴士總站有站長確診 站長室圍封消毒

【16:16】筲箕灣巴士總站有新巴站長確診，新巴城巴已即時安排相關站長室消毒及通知相關同事檢測。網上圖片顯示，涉事車站近18X候車處的站長室，已被紅白膠帶圍起。

新巴工會指有前線同事確診，有網民分享見到筲箕灣車站站長室被膠帶圍起。（網上圖片）

紅磡街市魚檔「回味鮮魚」兩員工中招 街市傍晚6時提早關門消毒

【16:03】食物環境衞生署（食環署）今日（3日）宣布，因應新冠病毒確診個案與紅磡街市有關連，為審慎起見，該街巿將於今日提早兩小時於下午6時關閉並於明日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

新冠疫苗｜接種中心重開 葵涌邨爆疫後居民打首針︰望可周圍去

【15:34】12間社區疫苗接種中心在農曆年期間休假3天，今日（3日）年初三，重新開放恢復為市民打針。今日天色昏暗有微雨，位於葵青區提供接種復必泰疫苗的林士德體育館社區疫苗接種中心，門外未見長龍，但仍有市民表示，想趁新春假期結束前，帶家人去接種第一針「如果有啲咩唔舒服，都可以照顧到。」



葵涌邨疫情大規模爆發，部份樓宇更需禁足圍封檢測。有葵涌邨邨民表示，之前受圍封影響，原本預約打針時間要延後，今日趁接種中心恢復打針，便趕到場打針。他坦言，最大心願是「可以周圍去」，希望接種後，能在「疫苗通行證」實施時如常外出。



有接種中心工作人員表示，今早到場接種人流較平日少，可能尚在新年假期，大家仍忙於拜年。另有預約接種人士，因曾到過強檢名單處所，尚未有陰性檢測結果，到場後被拒入中心打針。

▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼



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赤口｜市民無懼疫情照拜神 出動N95、雙口罩祈福：車公睇住㗎嘛

【13:48】年初三（3日）赤口不拜年，市民會改去車公廟拜神。惟疫情肆虐，昨日有30宗源頭不明個案，而其中沙田多區檢測到污水樣本呈陽性，成為最新重災區，參拜市民都提高戒備，戴上N95防護口罩、面罩，甚至出動雙重口罩，但仍無阻拜神心意，有市民更直言「車公睇住架嘛」，認為香港更需要風車轉轉運。

▼2月3日年初三「赤口」 善信到車公廟祈福▼



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多區污水驗出病毒 陳積志等三局長落區派快速測試劑

【12:43】因上司徐英偉辭職而繼續署任民政事務局局長的陳積志，連續兩日落區，今早（3日）到污水樣本驗出陽性的大埔帝欣苑，向居民派病毒快速測試套裝。他希望相關區域的居民「願檢盡檢」，及早找出感染者，保障隱形患者及家人健康。

抗疫總動員，創新及科技局局長薛永恒和財經事務及庫務局局長許正宇，今日亦到慈雲山中心，參與黃大仙民政事務處派測試套裝行動，呼籲同心抗疫、擊退疫情。

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強制檢測｜68個地方被納入 1.20後曾到沙田新城市及大會堂須強檢

【11:53】第五波新冠肺炎持續擴散，政府今早（3日）發布2月2日的強制檢測公告，一共68個場所上榜，分布於港九新界各區，包括西營盤第三街208號毓明閣1座、位於添馬添美道2號政府總部西翼 7的公務員事務局、觀塘悦品海景酒店、旺角塘尾道51號新港豪庭及東涌滿東邨滿康樓等。

因應在沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15個指明地方被納入強制檢測公告。

▼2月2日強制檢測公告詳情▼



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疫情｜陳肇始稱第五波疫情未失控 談「洪門宴」︰防疫工作無漏洞

【11:39】第五波疫情在港肆虐之際，卻爆出15名官員出席全國人大代表洪為民生日宴會的「洪門宴」。事件中，三名官員受罰，「抗疫要員」前民政事務局局長徐英偉辭職下台，食環署仍在調查事件中是否有人違反防疫規例。



食物及衞生局長陳肇始接受傳媒訪問時，否認港府在「洪門宴」中防疫工作有漏洞，更形容港府正有序防控今輪疫情，整體上沒有失控。她又表示，由於港康碼已採用實名制，會視乎市民接受程度，再考慮「安心出行」是否需要實名制，「我們都聽到不同聲音提到，如果有實名制，追蹤工作會更加方便及快捷。到真有機會 (同內地) 通關時，會有大量想通關的市民擁有健康碼，到時會視乎市民整體使用的廣泛性及接受性。」

【10:18】華人廟宇委員會在其社交專頁內表示，沙田車公廟內人數已接近上限，建議善信考慮其他日子再到廟參拜。車公廟今日香火較昨日更鼎盛，10時過後已人頭湧湧，較昨日提早了逾一小時宣布人數接近上限。

有市民今日到車公廟祈福時，戴了護目鏡。（梁鵬威攝）

崔俊明：兩款新冠病毒口服藥對變種病毒均有效 腎肝病人小心服用

【09:52】醫管局正與兩間藥廠—默沙東及輝瑞洽購新冠病毒口服藥，早前有專家預料，兩款藥分別在今年三月及五月抵港。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（3日）在一電台節目上表示，默沙東及輝瑞的新冠病毒口服藥無論對Delta及Omicron等變種病毒均有效，惟兩種藥對減低重症及死亡率有較大差異，常見副作用亦稍有不同。

建議再提供誘因予長者打針 梁子超：額外發放生果金 豁免院舍費

【09:10】呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港目前源頭不明個案宗數增加，並擴散到不同區域，正滲入社區，若目前防疫措施有效，疫情應該出現逆轉。梁子超建議，香港要再提高長者及院舍接種，建議政府為他們提供誘因，例如向接種疫苗的長者豁免院舍收費、額外發放多一個月的生果金等。

封區｜葵涌石蔭東邨蔭裕樓發現兩宗初步陽性檢測

【08:38】因應多宗新冠肺炎個案，政府昨日年初二晚圍封大埔太和邨翠和樓及葵涌石蔭東邨蔭裕樓檢測。當局今早表示，石蔭東邨蔭裕樓發現兩宗初步陽性檢測個案。

石蔭東邨蔭裕樓截至今日上午1時，1835人接受了檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月2日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜九龍東急增20宗 港島中產康怡花園失守 患者源頭不明

【00:01】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）新增116宗確診個案，當中包括30宗源頭不明個案。根據當局公布的確診大廈名單，患者居住地點遍佈港九新界，共涉65座大廈，葵涌疫情繼續嚴峻，周三新增16宗個案，當中葵芳邨再增4宗確診個案，分別居於葵歡樓及葵仁樓，全部為與早前個案有流行病學關連。



另外，當中九龍東增20宗個案，當中有11名患者是居於黃大仙彩雲（二）邨明麗樓，令該大廈累計共現18宗個案。而將軍澳日出康城Malibu 1B座繼1月30日出現源頭不明個案後，周三再錄一宗源頭不明個案，為24歲女子，其同住28歲男家人也確診。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼



▼2月2日大年初二市民外出享受新年假期▼



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昨日總覽：新冠肺炎．2.2｜確診及初確診均逾百宗 張竹君：疫情未到頂

疫情｜增30宗源頭不明創新高 日出康城Malibu、大圍名城居民確診

疫情｜今增116宗患者遍全港 疑爆寺院群組、體育學院群組

77歲倉鼠群組居豪苑長期病婦無打針 入院8天轉危殆 第五波首宗

深水埗回教寺爆疫 負責人：禮拜前洗面不戴口罩 將關閉14日

疫情｜許樹昌憂過年後大爆發 籲分批拜年 疫情須6至8星期方回落

封區檢測｜大年初二連封兩大廈 涉太和邨翠和樓、石蔭東邨蔭裕樓

初一封區｜大埔太湖山莊、深水埗大坑東邨共現4宗初陽 1宗待定

封區檢測｜大坑東邨東滿樓完成強檢 1人初步陽性、1人結果不確定

圍封居民遭扣薪 羅致光：曾研修例保障未可行、津貼亦憂遭利用

疫情｜醫院逼爆 醫管局准極低病毒病人可出院 家居隔離要戴手環

李家超︰竹篙灣增三分二人手至千人 設24小時熱線供查詢離營安排

政府總部7樓公務員事務局文員染疫 除夕有上班 晚上採樣呈陽性

疫情｜康文署沙田總部總務組女工初步確診 農曆年廿九曾上班

林鄭新春「行大運」探污水檢測團隊 署理民政局長同落區探義工

沙田城門河西岸污水呈陽性 新城市廣場、希爾頓中心居民強制檢測

民政總署向沙田、屯門住戶及大廈清潔員工派發2萬套快速測試套裝

教局無計劃要求學生打針方可回校 楊潤雄：尊重學童接受教育機會

新冠疫苗｜2長者死前14天內曾打針 衞生署指無證據顯示疫苗引致

車公廟求籤｜鄉議局為港求第38中籤 劉業強：須按部就班動態清零

車公廟｜千人排逾句鐘入廟 人龍長數百米 善信︰爆疫前排3個鐘

車公廟｜過百善信等開門 疫下香火鼎盛 市民買風車冀疫情盡快過

▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼



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▼2月2日鄉議局車公廟求籤▼



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