美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽　延長圍封至明早　政府：風險極高

政府今日（7日）宣布，美田邨美景樓及美致樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中分別發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮，鑑於這兩座大廈具有極高感染風險，故決定延長其強制檢測行動至明日，以免病毒進一步擴散。



▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



+ 1

政府自昨日下午8時及8時30分起，分別限制在沙田指明「受限區域」（即沙田美田邨美景樓（不包括位於該處的停車），以及沙田美田邨美致樓（不包括位於地下的美田邨物業服務辦事處），政府今日決定延長「相關宣告」的執行日期，目標是在明日上午約十時完成此行動。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於昨日及今日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，為審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



政府發言人表示，鑑於美田邨美景樓及美致樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動；又指明白今次安排會為市民帶來不便，鄭重呼籲宣告生效時不在家（包括正出外工作）的居民如常回到美景樓或美致樓，遵照檢測安排。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。