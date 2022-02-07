疫情｜黃大仙龍翔辦公大樓爆疫　社署保障助理及運房局工程師初陽

疫情持續蔓延，兩名在黃大仙龍翔辦公大樓不同樓層工作的政府人員今日（7日）同告初步確診。一名在黃大仙龍翔辦公大樓一樓慈雲山社會保障辦事處工作的社會保障助理初步確診，最近一次上班日期為年廿九（1月31日）；在該大廈十樓，亦有一宗初步確診個案，涉及一名運輸及房屋局獨立審查組的結構工程師，本月初曾外派到何文田房屋委員會總部工作。

另外，一名駐守鴨脷洲消防局的消防員今日初步確診，最後一次上班日期為年初三（3日），工作期間沒有與市民有高風險接觸。



黃大仙龍翔辦公大樓出現兩宗初步確診個案。（GOOGLE MAP截圖）

龍翔辦公大樓慈雲山社會保障辦事處今日關閉

社署表示，一名在黃大仙龍翔辦公大樓慈雲山社會保障辦事處工作的社會保障助理初步確診，工作時一直有佩戴口罩，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有社署職員會按衞生署衞生防護中心的指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。位於龍翔辦公大樓一樓的慈雲山社會保障辦事處會於今日關閉。

運房局獨立審查組結構工程師初步確診，曾外派何文田房委會總部工作。（資料圖片）

運房局獨立審查組結構工程師初確診 曾外派何文田房委會總部工作

此外，運輸及房屋局得悉獨立審查組一名結構工程師亦初步確診，其辦公室位於黃大仙龍翔辦公大樓十樓。他最後一天在辦公室上班的日期亦是除夕。他於2月4日曾外派到何文田房屋委員會總部工作，最近工作時沒有與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。上述辦公室及房屋委員會總部工作地點已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

一名駐守鴨脷洲消防局的消防員初步確診。（消防處圖片）

消防處：已作相應人手調配確保服務不受影響

另外，消防處表示，該名初步確診消防員工作期間沒有與市民大眾有高風險接觸，並有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，該處已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒，並已就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。翻查網站資料，社會保障辦事處位於龍翔辦公大樓1樓。