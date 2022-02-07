晚市禁堂食婚宴紛延期　譽宴張家豪批港府抗疫失敗全港「埋單」

晚市禁堂食令踏入滿月，飲食業叫苦連天，婚宴場地更是重災區。雖然現行社交距離措施下，仍容許D類食肆舉行宴會，不過有業界表示，1、2月本屬每年黃金檔期，但自晚市禁堂食令推行後，婚宴及酒席預約幾近全數延期，實際上已近乎停擺。譽宴集團主席張家豪批評港府抗疫失敗，導致全港及業界共同「埋單」，且施政欠缺周詳規劃，認為應妥善設立補貼機制，相關處所一旦被勒令停業，即可按機制啓動計算相關補貼額，令受影響企業「有數得計」。

香港餐務管理協會主席梁振華則期望港府盡快推出第六輪防疫抗疫基金，及呼籲私人業主減免租金。



▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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張家豪：損失史無前例 呢一世人最大衝擊

第五波疫情嚴峻，港府今年1月7日起，收緊社交距離措施包括取消多項大型活動、食肆禁晚市堂食等；另根據現時的餐飲業務規例下，D類食肆收緊為每枱最多6人，宴會人數上限為240人。雖然宴會仍能以有限度方式舉行，但實際上已名存實亡。譽宴集團主席張家豪表示，受制於晚市禁堂食令、四人一枱等限制下，所有婚宴酒席預約相繼改期，損失慘重，即使計及日間茶市，生意額銳減8成半，他預視損失將會是史無前例，「係呢一世人最大衝擊，當年沙士都係幾個月，今次疫情已經兩年多」，亦難料能堅守多久，「雖然舊年年尾旺返少少，但其實都係追返蝕本。」



第五波疫情加劇惡化，本港今(7日)新增逾600宗確診個案，食物及衞生局局長陳肇始形容，本港疫情極度嚴峻；當局亦預告會考慮收緊限聚安排，消息指，或進一步「加辣」至兩人一枱，D類食肆運作亦將收緊。

張家豪認為，港府防疫措施朝令夕改，令企業及市民無所適從，亦陷入兩難，「之前又話打針後可以放寬，但究竟幾時先可以回復到正常呢？」他又狠批港府處理今波疫情失敗，明知有豁免檢疫漏洞，但仍然為之，終釀「人禍」，致全港共同「埋單」，「你都有4次經驗，俗語話畀3次機會，依家3次都畀足晒啦。香港人咁努力幫手抗疫，你一個失誤就要我哋內部承受，呢啲嘢其實唔應該發生。」

張家豪認為，港府應妥善設立補貼機制，一旦相關處所停業，即可按機制啓動計算相關補貼額，令受影響處所「有數得計」。(資料圖片)

促業主減免租金

張家豪認為，即使港府推出第六輪防疫抗疫基金，亦難助業界脫離險境，亦需視乎資助補貼期、是否一次性而論，「紓緩唔到幾多，如果係只得一次性就更加幫唔到啲咩」，他按去年經驗推算，疫情及至5至6月始有望回落，業界勢難獨守。

他批評港府施政欠周詳規劃，認為應妥善設立補貼機制，一旦相關處所停業，即可按機制啓動計算相關補貼額，令受影響處所「有數得計」，「而唔係每次爆疫先嚟傾補貼，仲要好似皇恩浩蕩咁，政府唔應該係有咁樣嘅思維。如果肯整個機制，業界起碼都會有啲安慰，都會更加願意配合。」

本身經營黃大仙彩龍皇宮大酒樓的香港餐務管理協會主席梁振華則指，自港府重推禁晚市堂食令後，宴會預約紛紛取消或延期，即使提供折扣，客人亦拒轉為午宴。他指，疫情嚴峻，抗疫人人有份，只能聽天由命，但期望港府提供補助外，可帶頭呼籲私人業主減免租金。

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