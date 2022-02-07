疫情｜確診者威院急症室外睡帳篷　等通宵後仍未能見醫生入院

新冠肺炎疫情嚴峻，今日公布新增614宗確診，逾600宗初步確診。市民Sandy周六（5日）已獲通知初步確診，因自己有發燒、頭暈，故昨在諮詢衞生署職員後召喚救護車。她被送到威爾斯親王醫院急症室外的帳篷分流張，等通宵後仍未能見醫生及入院。

她表示，有至少20多人外室外等候，氣溫寒冷，醫院提供的保暖措施不足，令病徵再加重，形容自己如同「難民」，她最終因抵受不住自行離開回家。有威院醫護確認此情況。



有確診者乘救護車到威爾斯親王醫院後，被安排在急症室外帳篷等通宵，仍未能見醫生。（讀者提供）

年初一發病 年初六初步確診

本港今新增數百宗個案，醫管局早前已呼籲病情較輕微、非檢測陽性市民轉到普通科門診或私營診所求醫，惟《香港01》接獲有讀者投訴，即使是已初步確診及有病徵的患者，仍要在急症室分流站等侯逾一日仍未獲安排入院接受治療。

讀者Sandy表示，自己是於2月1日（年初一）開始發病，兩日後因有發高燒、頭暈，病徵似重感冒，故自行到私家診所求診。她於2月4日交回檢測樣本，並在2月6日獲通知自己初步確診，「當時係凌晨時分，我立即執晒個人物品等衞生署安排入院，但等咗一日都未有通知。」她表示，因為自己帶有病徵，加上與兒子同住，為避免兒子受感染，故在昨日致電衞生署熱線，「打咗兩次，兩個職員都叫我打999叫救護車。」

威院外帳篷寒風中等通宵 只有一張薄被

她最終在昨日下午3時召喚救護車，並安排到威院急症室外的分流站，在等候期間有再做檢測，其結果亦同為陽性，但就一直未獲安排入院，「安排在帳篷入面等，裏面有兩張椅，本來以為只係坐一陣，點知坐咗成晚無人理。」

她表示，在等候期間只獲發一張薄被，在這兩日這麼寒冷的天氣下，醫院提供的保暖的措施並不足夠，「基本瞓唔到，瞓一陣就會凍醒。」

20多人戶外等 加重病情

她表示，有至少20多人與自己一樣，在戶外等候入院，「有啲婆婆、小朋友都喺到等緊，有啲人連帳篷都無，只係有屏風，唔病都變有病。」

她形容自己過去數小時如同「難民」，而在保暖不足的情況下，亦令自己本來的病情再加重，「本身已經好返啲，但噚日吹兩吹，傷風又嚴重咗，亦都又開始有頭暈。」

她批評政府安排混亂，自己最終亦因抵受不住自行離開回家，「我唔會再返去吹風。」

▼2月6日強制檢測公告▼



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醫護：負壓病房不足 太多人確診

有於威院工作的醫護向記者証實，由於有太多人確診，但負壓房間並不足夠，所以有病人都要在帳篷等候入院，「24小時只有醫護人員來量一次血壓，正常要四小時量一次。」

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，在下午疫情記者會表示，暫時未掌握相關情況，稍後會再就事件補充。他承認，因應確診者愈來愈多，確診者等待入院的的確會延長，故再次呼籲患者應在家人或朋友的協助下進行病毒檢測。他又指，即使確診者在急症室檢測為陽性，如其沒有病徵，院方亦會建議他回家休息。

記者已向衞生署及醫管局查詢，正等候回覆。

▼2月6日 污水檢測樣本呈陽性區域▼

