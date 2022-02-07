疫情｜4名警員及文員初步確診　深水埗警署女羈留者染疫

本港疫情持續，再有警務人員染疫。警方今日（7日）公布，有4名警員及文職人員初步確診，年齡介乎28至60歲，分別於警察總部、荃灣警區及警察體育遊樂會工作，他們上月28日至本月3日（年初三）最後上班。此外，一名曾被羈留於深水埗警署的女被捕人今日初步確診，曾接觸女被捕人的警員暫時不會執行與市民接觸的工作。



另外，衞生署衞生防護中心亦宣布，一名機場臨時樣本採集中心工作人員初步確診，他最近一次當值日期為本月3日，但當日沒有接觸任何入境旅客，經追蹤調查發現，其家人於上周六（5日）確診，他同日初步確診，昨日（6日）出現病徵。



一名染疫警務人員於荃灣警區工作

警務處表示，分別有兩名警務人員及兩名文職人員初步確診，年齡介乎28至60歲，分別於警察總部、荃灣警區及警察體育遊樂會工作。四人較早前獲安排接受病毒檢測，今日初步呈陽性反應。四人於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，最後上班日期為1月28日至2月3日。

警方高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與有關人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；警方已派員清潔及消毒有關人員的相關工作地方；並靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供有關人員近日的工作記錄和執勤表等資料，以及配合相關檢疫安排。

此外，一名曾被羈留於深水埗警署的女被捕人今日初步確診，她今日被羈留於警署內，警方已經安排徹底清潔及消毒相關警署設施，警方重申，所有在深水埗警署工作的警務人員均需配戴口罩，在沒有衞生署進一步評估前，曾與該被捕人有接觸的所有警務人員，將不會執行與市民接觸的工作。

一名於香港國際機場一號臨時樣本採集中心工作的人員初步確診。（資料圖片）

機場採集中心工作人員初確診 家人本月5日確診

另外，衞生防護中心表示，一名於香港國際機場一號臨時樣本採集中心工作的人員初步確診，該名人員負責為入境旅客執行檢疫措施。他由上月31日至本月2日毋需當值，最近一次當值日期為本月3日，但當日沒有接觸任何入境旅客。他於本月2日及3日的病毒檢測結果均為陰性。流行病學調查發現他一名有密切接觸的家人於本月5日確診，他同日採集的樣本呈初步陽性，並於昨日（6日）出現病徵。

衞生署指出，該名人員工作時有穿着適當的個人防護裝備，與接觸人士保持適當社交距離，相關流行病學調查仍在進行中，而有關的工作地點已進行全面清潔和消毒，並已安排與他共同當值的相關人員在家工作，並將接受病毒測試。

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