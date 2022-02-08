急症室爆滿　初陽患者隨時等一日才送隔離　醫護組織促先電話分流

第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，確診者人數不斷上升，醫療系統壓力日增，急症室更出現爆滿。有市民昨日（7日）向《香港01》投訴，指檢測初步陽性後，在急症室外的帳篷等候，至通宵仍未能入院。

香港護士協會主席源志敏今早（8日）於港台節目表示，有不少初步陽性的市民到急症室求助，按程序需要先接受覆檢，但需要等候5、6小時；正式確診後，則要再等待送往隔離設施，長則等候逾15小時，甚至有人在帳篷靜候逾20小時，即連同覆檢，隨時等候超過24小時。他坦言情況非常不理想。

公共醫療醫生協會會長凌霄志亦於同一節目表示，急症室已爆滿，原本新冠肺炎患者，或有相關病徵人士，應與其他求診者分隔。但他直言分隔方式已變模糊，「你一個病人嚟咗（急症室）嘅時候，其實佢係絕對有機會，同其他病人混雜咗一段短嘅時間，呢個時間我哋急症室人員只可以話盡量減短，但嚟緊疫情咁落去嘅時候，我哋唔能夠保證到啲乜嘢。」



▼2月7日強制檢測公告▼



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初步陽性患者湧急症室 等待覆檢及隔離現樽頸位

源志敏今早於港台節目《千禧年代》表示，現時疫情嚴峻危急，急症室外設有20至30個帳篷，部份初步陽性的市民主動前往急症室，按程序再做檢測核實，之後再送往隔離設施，但現時覆檢需等候5、6個小時；之後再等待安排前往隔離設施，惟出現「好大樽頸位」，或等候10小時以上，部份人需等15、16小時，更甚有人在帳篷等候了20小時。

源志敏表示，近日天氣轉涼，而且更不時下雨，坦言情況並不理想，但從急症室立場，又不能任由他們自行離去。他又稱，雖然醫管局有招募退休護士，但申請人數並不多，其他檢測站及私人機構都需聘請護士。他期望，醫管局可增加薪金，又或恢復特別津貼，以吸引更多人加入。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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凌霄志於同一節目表示，現時急症室有不少懷疑確診或確診的人士，醫院加開了不少隔離病房，醫護人員的工作量更日大增，坦言開始身心疲累。他續指，原本急症室會將一般病人，以及初步陽性或有病徵的懷疑個案分隔，然而現時界線開始模糊，「你一個病人嚟咗（急症室）嘅時候，其實佢係絕對有機會，同其他病人混雜咗一段短嘅時間，呢個時間我哋急症室人員只可以話盡量減短，但嚟緊疫情咁落下嘅時候，我哋唔能夠保證到啲乜嘢。」

倡以電話熱線分流 避免大批懷疑確診患者湧急症室

凌霄志建議，衞生防護中心可先透過電話熱線分流，避免大批懷疑確診的市民湧到急症室。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本身急症室需處理其他類別的病人，即使出現新冠肺炎前，急症室於流感高峰期都會爆滿，認為急症室並非為病人覆檢的最佳地方。

▼2月7日 荃灣沙咀道遊樂場檢測站大排長龍▼

