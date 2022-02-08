天價菜心｜街市狂飆至一斤40元　超市店員預告周三無菜心

再有港跨境司機於昨日（7日）確診，貨車要「吉車」回港，司機指99％內地蔬菜今日不能供港。全港菜檔菜價繼續狂飆，荃灣楊屋道街市的菜心價格飆升至40元一斤，比平常的菜心價格貴超過兩倍。另外荃灣一帶超市的熱門蔬菜早已被搶購一空，店員直指「菜心今日和明日都運不到來香港」。



記者：黃熙緻



《香港01》記者今日到荃灣街市及楊屋道街市一帶，發現部分店舖的菜心已缺貨，部分店舖雖仍有菜心，但一斤的價錢大多維持30元或以上。有街坊見到蔬菜價格再飆升，不禁譁然，菜販表示「現在所有菜都貴，沒有便宜的」。

楊屋道街市其中一間店鋪的菜心價格狂飆至40元一斤，22元半斤。但即便菜心價格如此高昂，亦無阻部分市民購買該店鋪菜心的意欲。

楊屋道街市菜販何先生表示，今日菜心的來貨量連三分一都沒有。他又指，菜心價加得最多，加了起碼一倍以上 。何先生直指，很多街市店鋪因爲内地跨境司機確診，不能供貨。店鋪自己也沒貨，加上店鋪租金貴，因此「焗住加錢」。

▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



+ 5

此外，荃灣街市菜販李先生稱，內地供菜量大減，菜源更比昨日少近8成。他坦言，只有部分蔬菜能夠成功到港，因此「司機能夠運到什麽菜就賣什麽菜」。

市民葉女士指，蔬菜價格比之前更貴，應該會減少購買蔬菜，並坦言「唯有少吃一點」。有店鋪疑因不能蔬菜供貨量不足而沒有營業，葉女士她又指，昨天曾到某店鋪買菜心，但該店鋪今天並沒有營業。

全港菜檔菜價急升，部分市民選擇前往超市購買蔬菜，惟大量蔬菜均已售罄。今早11時左右，記者今日到荃灣一帶的超市，發現不少熱門蔬菜如菜心、芥蘭、油麥菜早已被搶購一空。貨架上只餘下南瓜、青瓜、薑等蔬菜。記者詢問店員菜心何時有貨，店員直指「菜心今日和明日都運不到來香港」，超市這兩天都不會有貨。