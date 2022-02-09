方仲賢藏無電池鐳射筆脫管武罪　但拒捕等2罪成　還柙候判

浸大學生會前會長方仲賢前年在深水埗鴨寮街購買10枝鐳射筆，遭警員截查時曾逃跑，事後發現其手機曾作重設。方因而被控管有攻擊性武器、抗拒警務人員及妨礙司法公正共3罪，辯方反駁鐳射筆沒電池，又指警員當時穿便裝，方曾閃開屬合理舉動。法官今日（8日）裁定方管有攻擊性武器罪脫，但抗拒警員罪、妨礙司法公正罪成。案件押後至3月3日作求情及判刑，期間並為被告索取背景報告，而被告要即時還押。



被告方仲賢（23歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。方另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

方仲賢被裁定藏有攻擊性武器罪脫，但拒捕及妨礙司法公正罪成。(盧翊銘攝)

藍光鐳射筆不適合觀星用

雖然方辯稱鐳射筆作用觀星之用，但法官游德康指方非觀星學會會員，警方亦未有在其家中搜出觀星書，而且涉案鐳射筆發出的是藍光，不適合作觀星用途，觀星也毋須使用如此大功率的鐳射筆，他並不信納方觀星一說。

難判斷方會如何使用鐳射筆

不過，游官指方被捕地點沒有示威活動，亦非即將會發生示威活動，加上鐳射筆未裝上電池，警方也沒有在方的家中搜出可用的電池，不知他實際會如何處理，難以判斷他會如何使用鐳射筆。雖然方購入10枝鐳射筆惹人懷疑，但認為控方未能成功證明控罪。

質疑警員身份只為混淆視聽

至於抗拒警員罪，游官認為方必定知道截停他的人為警員，他反覆要求對方出示委任證，只是在刁難警員，質疑警員身份及要求出示委任證只為混淆視聽，裁定他抗拒罪成。

重設電話阻礙警方調查

至於妨礙司法公正罪，游官認為方曾自行重設手提電話，被截停前又曾多次使用電話通訊，警方在截查後必會翻查方的通訊內容及聯絡人，找出其他涉案人士，方重設的行為會阻礙警方調查，影響司法程序及刑事檢控。

指方利用圍觀人士的情緒保護自己

游官績指，方曾受高等教育，必定預見通訊紀錄的重要性，及行為將阻礙警方調查，加上手機中sim卡被取去，而且從方購買鐳射筆的行為，可見他深思熟慮，與警方針鋒相對，利用圍觀人士對警方的負面情緒保護自己，認為他能預見遭警方截停後會被起訴，終裁定他妨礙司法公正罪成。

事發經過。(詳看下圖)

休班警購物聽到鄰店對話

控方案情指，案發當日有休班警員與同袍到深水埗鴨寮街購物，但碰巧聽到鄰店有一男一女在對話，該女子聲稱：「呢枝嘢係藍光嚟架，小心啲用，會射穿野架。」休班警探頭一望，發現女子正示範用鐳射光照射報紙，並見到被告欲購鐳射筆。

方被截曾逃跑及大叫

休班警員後來著該女子作同樣示範，發現在鐳射光照射下，報紙在4至5秒內燻黑冒煙，於是向上司匯報。他再見到方折返店舖後通知上司，上司嘗試截停方時，方即逃跑，但仍遭截停，方之後不斷掙扎，又稱遭警員叉頸並大叫，引來市民圍觀。方後來表示不適被送院，警方檢取其電話後，發現其手機曾在當日進行重置。

鐳射筆內並無電池

方未有出庭自辯，其代表律師指當日深水埗並沒有發生騷亂，雖然暴動中有示威者以鐳射筆照射警方，但不代表方會這樣做，而且方知道鐳射筆沒有電池，若他真想用作攻擊性武器，為何不買電池呢？

突被搭膊頭閃開屬合理

律師又指，截查方的警員身穿便裝，他突然搭方的膊頭，方「閃開兩步」屬合理動作，他非因為知道對方是警員而閃開，控方加控阻差只為了對付方。

律師認為，控方未能證明方電話所流失的資料與藏有攻擊性武器的控罪有關，在救護車上的救護員也未聞警員曾提醒方會檢取其電話作證物，認為控方未能成功舉證。

案件編號：DCCC1119/2020