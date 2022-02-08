疫苗通行證｜入商場要先打針　領展：須增聘千保安或關部份出入口

【疫苗通行證】港府今日（8日）公佈收緊社交距離措施，在2月24日起，所有進入表列場所，包括商場的市民，必須出示「疫苗通行證」，即要提供疫苗接種紀錄及使用安心出行。

坐擁大量商場物業的領展回覆《香港01》查詢時表示，檢查市民身分及疫苗接種紀錄屬保安工作，若旗下物業所有出入口均需駐守保安員，大概需要額外增聘1,000人，形容要在短時間內，安排足夠合資格人手將是「極大挑戰」。若未能聘任足夠人手，或需要關閉部份商場出入口。



▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



不少商場出入口是通往民居、車站等必經之路

領展表示，由於政府剛正式公布相關規例，故需了解更多規例詳情，現時難以評論。他們指出，由於旗下商場的出入口眾多，當中包括不少24小時通道、或是通往民居、車站或港鐵站的必經之路，並非純屬購物用途的處所，故希望釐清這些出入口該如何處理。

領展說，檢查市民身份及疫苗接種紀錄屬保安工作，應由合資格保安員負責，估計若所有出入口均需派保安員駐守，大概需額外增聘1,000人。若未能及時聘任足夠人手，屆時或需關閉部份商場出入口，「對商戶及市民構成不便，期望市民體諒。」

領展又指，已接觸香港物業管理公司協會，期望協會可代表業界，向政府釐清一些具體執行要求，同時會積極跟進配合，希望港府和業界能共同制定有效可行方案。

▼新一輪社交距離措施▼



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擁有一批商場的民坊發言人表示，團隊會培訓員工及安排適當人手，配合政府相關法例規定，以保障顧客、租戶及員工的安全及健康；現時已在旗下29個社區商場及街市的出入口及當眼處，貼上「安心出行」二維碼，並一直鼓勵進入相關場所的市民使用。

港鐵正研究措施執行安排 冀平衡各持份者需要

另外，港鐵回覆查詢指，港鐵旗下商場出入口眾多，並設有24小時通道連接港鐵車站、公共運輸交匯處或屋苑等地方。對於最新防疫措施，港鐵指目前仍需時研究，包括向相關政府部門了解就執行措施的安排，冀能在符合政府最新規定的同時，亦平衡住戶、商場使用者及各持份者的需要。