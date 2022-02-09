疫情．2.9｜確診及初確診達2000宗　染疫病人需數日才可入院

國泰兩前機艙服務員涉違防疫令提堂 准保釋至4月再訊今日(9日)新增1161宗確診個案，約800宗初陽，源頭不明個案已累計達1400宗。今增2名病人死亡，有2人危殆及3人嚴重。另外，醫管局有30名員工包括1名醫生及10護士染疫，10多名員工因緊密接觸要接受隔離。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，這兩天確診病人急促倍增，好多市民因初陽到急症室求診，令各區急症室嚴重超出負荷，並影響其他緊急救治服務，呼籲輕微病徵人士不要去急症室，改到私營醫療服務求診。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



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檢疫大廈｜涉300幢大廈 豪宅貝沙灣南灣及曼克頓山上榜

【02:05】新冠病毒Omicron疫情嚴峻，政府推行「居安抗疫」計劃讓密切接觸者在家檢疫最多14日。根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的檢疫大廈名單，合共有300個幢大廈或住所有市民檢疫。沙田區及元朗區各有39幢佔最多。檢疫大廈有不少豪宅，包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣、美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5座等。

▼2月9日檢疫大廈名單▼



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多區污水檢測呈陽性存隱形患者 元朗重災近20幢大廈強檢

2月10日【00:30】政府周三（9日）晚上表示，元朗、大埔、深水埗、青衣等多區污水樣本呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者，當中元朗是重災區，近20幢大廈要強制檢測，包括遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、朗屏邨畫屏樓，而大埔廣福邨廣禮樓亦榜上有名。



民政事務總署周四（10日）起，亦會向蘇屋邨和長宏邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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疫情｜計累17808人確診 1990人留醫 推算2167患者未入院

【23:19】第五波疫情來勢洶洶，本港至今累計17808人確診，政府鼓勵市民自願檢測揪出隱形患者。不過，連日來各公立醫院急症室外，都有不少經快速測試呈初步陽性結果的患者求診，等候入院接受治療。《香港01》整理衞生署及醫管局的累計確診數字、出院及住院數字，以及死亡數字，推算至今至少2167名患者尚未安排入院，仍然留在社區中，帶來隱憂。

2月9日估算未入院人數

疫情｜再增12警員染疫 中大9員生確診 足跡遍及眼科醫院、威院

【23:33】新冠病毒第五波大爆發，警務處今日（ 9日）表示，再有12名警員和2名文職人員初步確診，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區及警察體育遊樂會工作，他們的最後上班日分別是1月28日至昨日。



區域法院一名後勤職員亦中招，她周一（7日）最後上班，日常工作無須接觸法庭使用者和市民大眾，區院今日會消毒、清潔，明日（10日）的聆訊會如期進行。



另外，中文大學亦表示，過去7日共有9名職員和學生染疫，包括眼科職員、醫學院職員、醫學院內外全科醫學生，足跡除大學校園外，亦涉及眼科醫院和威爾斯親王醫院。

外傭快測呈陽性往急症室被遣回家 兩少主確診 僱主現身：點解？

【22:53】疫情持續，本港今日（9日）新增1161宗確診，網上流傳錄音，有市民致電衞生署投訴，其外傭經快速測試呈陽性，安排到醫院急症室求診，但院方卻要求她回家等候結果，「政府講話去急症室，點解可以返屋企？」擔心外傭回家的過程，有機會將病毒散播開去。

《香港01》成功聯絡到該名市民，就醫管局今日建議，由於求診人數眾多對急症室造成負荷，呼籲市民先到私營醫療機構求診，他批評，「陽性應唔應該出街呢？無論係叫人去私家醫院或者診所，都係將個波推俾醫療機構度」。

我唔係介意佢返屋企，但係政府講話去急症室，點解可以返屋企？ 檢測陽性外傭僱主林先生

▼2月9日新增「疫廈」▼



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確診大廈｜多106幢有人確診 美孚新邨3期全中 羅便臣道80號上榜

【22:38】第五波疫情持續，確診者居住的大廈遍佈全港各區，港府早前表示，不會再公布確診者詳情細資料，《香港01》比對過去昨日（ 8日）和前日（7日）的確診者大廈資料，發現昨日再有106幢大廈上榜，當中深水埗和觀塘最重災，分別涉及15幢和14幢住宅，當中美孚新邨三期，由之前兩幢屋苑有住戶染疫，擴至整個第3期，白田邨亦是由一幢朗田樓擴至全邨。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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疫苗通行證｜向食肆手機展示安心碼及針卡 「咚咚」兩聲安心食飯

【21:54】政府將於本月24日推行「疫苗通行證」，屆時市民進入食肆、商場、百貨公司、超市等17個表列處所時，必須掃瞄安心出行及展示針卡，當中D類食肆將於明日（10日）率先試行。

創新及科技局今日在Facebook專頁公布「疫苗通行證」使用教學，商戶須在當眼處展示裝有「驗證二維碼掃瞄器」的手機及「安心出行」二維碼，市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗，便可安心食飯。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

【21:40】警務處公布，今日有12名警務人員及兩名文職人員初步確診，他們年齡介乎26至53歲，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區及警察體育遊樂會工作。

警方表示，他們較早前獲安排接受病毒檢測， 分別於昨日（8日）及今日（9日）初步呈陽性反應。他們最後上班日期為1月28日至2月8日。

【21:38】中大公布，大學接獲通知，在過去7日共有6名員工及3名學生確診新冠肺炎。校方表示，大學一直與相關員生保持聯絡，跟進情況，並已安排在確診員生曾到訪的中大校園設施進行徹底消毒清潔，以及安排有需要之學生及員工進行病毒測試。

校方表示，為了方便大家掌握校園內的最新疫情狀況，並為防疫作好充分準備，將於大學網頁增設疫情概覽表，持續更新中大員生初步確診或確診新冠肺炎之個案詳情。在概覽表正式推出前，大學成員逢星期三會透過電郵接收每周疫情快訊。

單日逾8萬人打針破紀錄 12歲童針後胸痛 60歲男死前14日曾打針

【21:30】食物及衞生局公布截至本周日(６日）的過去一個星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名12歲少年，他在接種第二劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，情況穩定。

同期衞生署共接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

政府公布今日共有83,541打疫苗，連續三日創新高，較昨日多出約6,000人。今日有36,584人打首劑，創半年新高，累計有5,473,630名12歲或以上市民已打至少一劑，比率升至81.3%。

竹篙灣檢疫中心兩民安隊員初步確診 部分隊友暫停職務及檢測

【21:14】疫情持續，竹篙彎檢疫中心再有工作人員染疫。民安隊今日（9日）公布，有兩名在竹篙灣檢疫中心執勤的隊員初步確診，他們分別在本周一（7日）及昨日（8日）當值，並曾到過民安隊總部，民安排已暫停與患者接觸的隊員職務，有小部分隊員需要強制檢測。

另外，康文署表示，一名於大埔公共圖書館和長洲公共圖書館工作的圖書館職員、一名於青衣公共圖書館工作的外判圖書館員工，及一名於九龍公園游泳池工作的救生員初步確診。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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【20:00】元朗朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，當局今晚公布由晚上7時半起納入指明「受限區域」，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（10日）約中午12時完成此行動。

封區｜良景邨良傑樓圍封發現70宗初陽個案 延長強檢至明日中午

【18:53】屯門良景邨良傑樓疫情嚴峻，當局表示，由本周日至昨日（6至8日）作出的檢測宣告及強制檢測行動，三次檢測累計發現70宗初步陽性檢測個案。當局指鑑於良景邨良傑樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，決定將圍封檢測行動延長至2月10日（本周四），以免病毒進一步擴散。

菜荒｜蔬菜批發價飆 菠菜漲價1.7倍 油麥菜青白菜貴近一倍

【18:07】有跨境司機在本月初染疫，多名司機一度被禁足檢測，供港蔬果大受影響，菜價不斷飆升，並湧現搶購潮，多區出現菜荒。蔬菜統營處資料顯示，截至昨日（8日）多款蔬菜平均批發價攀升至高位，以菜芯為例，每公斤達29.3元，較10天前貴逾8成，油麥菜及青白菜貴了近一倍；熱門火鍋菜類如西洋菜，亦貴了逾7成。至於菠菜，昨日平均批發價飆升至37元，較年初三貴了近1.7倍。

菜荒｜大量跨境貨車滯留內地 深圳口岸延長通關3.5小時助疏導

【17:22】本港新冠疫情肆虐，新春前後有多名跨境司機確診，司機須隔離檢疫，中港兩地貨物的接駁點亦須圍封消毒，一連數日蔬菜供港受影響致菜價上漲。深圳口岸今（9日）公布，自本周一（7日）中午開始，文錦渡口岸區域出現交通擠塞，貨櫃車由口岸排隊至羅湖的沿河南路，故加派人手趕往現場疏導車輛，並啟動與香港的溝通協調機制，延長關口至凌晨約1時，最終讓所有供港鮮活品貨車通關。

跨境司機運菜流程。（民建聯提供）

【17:01】對於有記者初確診，張竹君表示，即使曾出席記者會，如確診者戴好口罩，其他人感染風險低，食飯無戴口罩就差些。

【17:00】大角嘴欣穎護老院一名長者陽性，住單人房，部分人士需檢疫，另外，沙田沙角邨的中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院，有一個住客及工作人員陽性，屬爆發，一樓50人檢疫。溫暖護老院有一位長者確診後過身（個案17498），老人院可能有人需要檢疫。仁濟李衛少琦護老院有一個護理員確診，牛頭角扶康會樂華成人訓練中心有二人初陽，一工作人員，一個院友，有人要檢疫。目前超過10個老人院、殘院因爆疫需要檢疫。

【16:55】醫護染疫情況：

-1名葵涌醫院醫生

-10名護士

-19名病人助理、運作助理、行政人員、技術人員、護士學生、外判職員、物理治療等

疫情｜醫療系統頻爆煲 醫管局：確診要幾日才送院 求勿到急症室

【16:47】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，這兩日確診病人急促倍增，好多人初陽到急症室，各區急症室嚴重超出負荷，並影響其他緊急救治服務，呼籲輕微病徵不要去急症室，改去私營服務，快速測試陽性市民可找家人或速遞拎樣本，勿去急症室，求診人數驚人，要安排合適醫院考慮不同因素包括年齡或長期病患等因素，所以可能要等好幾日先住院，好多無症狀，希望屋企耐心等候，會聯絡等待入院市民，提供協助。另外，有大量初陽及等結果病人，醫院內部隔離設施同社區治療設施已經飽和，將進一步修訂出院條件，無徵狀者，毋須10日先出院，可14日自我監察。

疫情｜第五波 兩初確診老翁入院3日內死亡 三中年危殆或嚴重

【16:40】增加兩宗死亡個案，包括一名73歲男病人，7日肺部感染，入明愛醫院監察，入院病情好差急劇惡化，個案轉交死因庭，個案編號17498(溫暖護老院院友)，已打兩針。另一位是76歲，無打針，在明愛醫院死亡。目前有２人危殆及３人嚴重。

今增1161確診首度破千 公院多30醫護職員染疫 逾10間護老院中招

【16:36】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，今日錄得1161宗確診個案，數字再創新高，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。

張竹君醫生表示仍有好多家庭群組新年前後聚會，涉10幾至20個人，「一家一家人確診，，其他好多家庭主婦、老人家、退休人士，好多沒有關連，去過商場、街市，呼籲減少外出，或一次過購買。個案較多地區包括，深水埗、黃大仙、荃灣、大埔、葵青、九龍城、元朗、沙田、屯門等，昨日有逾500宗、累計1400宗個案無源頭。

強制檢測｜馬鞍山等至少7個採樣站截龍 區議員批檢測站不足

【16:36】第五波疫情大爆發，全港多個檢測站大排長龍，其中馬鞍山遊樂場硬地足球場的流動採樣站，更提早5個小時截龍。有當區區議員指，馬鞍山區內有多幢大廈要強檢，但檢測站只得一個，批評安排不足，籲當局加開檢測站及延長開放時間。

另外，長沙灣體育館現時已截龍，即使有籌的市民，現場預計需排一個小時才可做檢測。愉景灣偉倫小學外空地、愉景灣消防局外的檢測站均已派完籌。位於太和體育館、上水嘉富坊、葵涌大連排道的三個檢測中心及流動採樣站亦己提早截龍。

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▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



▼2.9 ▼白田區檢測站大排長龍



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公務員確診｜消防、社署、運輸及稅局相繼中招 多個部門職員強檢

【15:56】稅務局今日（9日）表示，一名在稅務大樓12樓工作的文書助理初步確診，負責處理內部文書工作，不用與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她周一（7日）感到不適，同日接受病毒檢測及最後一天在辦公室上班。

疫情｜確診飆升 梁子超：未來兩周控疫關鍵 最嚴重60%人感染

【15:51】本港第五波疫情正幾何級爆發，消息稱，今日新增1,161宗確診及逾800初陽個案，兩者同創疫情爆發兩年多以來新高。 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來兩周是控疫關鍵，建議市民要最大程度留家抗疫，政府亦要加大檢測量，及提升檢測方便度，避免人群排隊聚集。如疫情失控，警告最嚴重可以是全港逾60%人口感染，並隨時要待數月後有新一代疫苗面世才能令這一波疫情受控制。

菜荒｜3成跨境司機隔離 靠加班保鮮活品供應 業界恐情況惡化

【14:19】新冠疫情肆虐，新春前後有多名跨境司機確診，司機須隔離檢疫，一連數日蔬菜供港受影響致菜價上漲。民建聯立法會議員劉國勳聯同業界代表，今日（9日）召開記者會提出一系列建議，包括提高蔬菜供應透明度、改善司機運菜到港流程等，以避免司機工作期間多重接觸以及市民瘋搶蔬菜的情況。



業界代表亦透露，約兩至三成司機正接受隔離檢疫，依靠僅餘的司機加班再往返內地運菜，才能勉強恢復正常供菜。此外，更有約15%司機準備辭職，現時司機每次往返中港的薪金，由正常的800元增至最多3,000元。

公海遊│皇家加勒比遊輪宣布「唔玩」遷新加坡 星夢郵輪擬申清盤

【14:04】疫情第五波嚴竣，早前兩度因船員出現「復陽」及船上有確診者密切接觸者的皇家加勒比，今日（9日）發聲明指，會取消香港2022年季度餘下公海遊航程。皇家加勒比說，由於香港現時持續的情況和不確定性對皇家加勒比為旅客製造難忘假期的承諾帶來影響，因此皇家加勒比需取消香港今年季度的餘下航程。

另外，星夢郵輪所屬的雲頂香港，早前因面臨財政困難而申請臨時清盤。意味兩所遊輪有可能「不日復航」公海遊。

封區｜天盛苑盛賢閣污水呈陽性 政府圍封強檢 目標明午12時完成

【13:46】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本陽性今午2時圍封檢測，政府指由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼2.9 政府圍封天水圍天盛苑盛賢閣▼



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封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診 涉8單位 中午解封

【13:46】沙田美林邨美楓樓昨晚圍封檢測，截至約2670人接受了檢測，當中美楓樓A座發現八宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，美楓樓B座發現七宗初步陽性檢測個案涉及四個單位。自今日中午約十二時起，居民出示陰性檢測結果可離開。

疫苗通行證｜髮型屋將關閉 市民預有排閂趕最後一剪：剷光唔好煩

【11:51】髮型店將被納入表列處所，明日起（10日）先停業兩周，不少市民趕著最後限期，衝到理髮店，有市民擔心兩個星期後可能會繼續關閉，趁著公司午膳時間來，稱「今日最後一日」，趁著在家工作，時間比較鬆動邊便一早前來。另外，位於奧海城三期的QB house分店，門外皆是男士在等候，有市民不耐煩地表示如果兩星期後，仍要關閉理髮店「索性剷光頭算唔好煩」。

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第五波｜DONKI再有員工初確診 銅鑼灣名珠城分店停業至另行通知

【11:40】第五波疫情來勢洶洶，確診個案牽涉各行各業。驚安之殿堂今日（9日）在社交媒體公布，由於銅鑼灣名珠城店分店有員工初步確診，該店將暫停營業直至另行通知。

國泰兩前機艙服務員涉違防疫令提堂 准保釋至4月再訊

【11:36】國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國飛抵香港後，在醫學監察期間進行不必要活動，其中一人涉到又一城望月樓午膳，其後兩人均確診2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株。他們被控《預防及控制疾病規例》第599A章，案件今(9日)在東區裁判法院提訊。他們暫毋須答辯，辯方稱需時索閱文件，裁判官准案件押後至4月7日再訊，期間兩人准以5000元保釋。

兩名男被告分別為黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業。

疫苗通行證｜飲食業形容酒席生意壽終正寢 街市販商恐人流跌3成

【11:35】政府將於2月24日推出「疫苗通行證」，進入多個場所前都需出示接種紀錄。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早（9日）於港台節目表示，自從要使用「安心出行」進入街市後，人流已少三至四人，預料「疫苗通行證」推出後，會再少兩至三成人流。他表示，不少人選擇到街市外的店鋪買餸：「外面就做到最爆晒棚，我哋就冷清清」。

餐務管理協會主席梁振華於同一節目表示，新措施下，酒席宴會將全部取消，形容「壽終正寢」。他又指，明天起D類食肆時段都只容許最多四人一枱，估計整體生意會跌八成。

封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封 共現33宗初陽

【11:23】第5波疫情大爆發，多棟大廈被圍封強檢。今早（9日)三棟大廈，包括大埔宏福苑宏志閣、宏盛閣，以及深水埗富昌邨富悅樓正式解封。三幢樓宇共發現33宗初步確診，宏盛閣有一個樣本須再次檢測。

疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕 嘆拆帳出糧僱員手停口停

【10:55】疫情急速失控，政府昨日（8日）宣布擴大受599F章限制的表列處所，髮型屋明日（10日）起關閉至2月24日凌晨零時，之後需實施疫苗通行證。香港美髮美容業商會會長江樹林今早（9日）表示，業界對突然停業決定感到錯愕，直言從未料到。他續指，不少從業員屬自僱人士，收入以拆帳計算，未必有底薪，停業等同即時「手停口停」。他又稱，部份髮型屋面積較大，半個月鋪租已可達30萬元。

家庭聚會只限兩個住戶 照顧者不計 陳松青：親人需為照顧非探訪

【10:53】政府昨日（8日）宣布再度收緊社交距離措施，限聚令首次縮減至二人，而且適用於私人地方，禁止兩個家庭以上的聚會。食物及衞生局常任秘書長陳松青今早（9日）於港台節目表示，規例以住戶為單位，如超過兩個住戶，於一個私人地方聚集便屬違規，但照顧者不受限制。不過被問到究竟甚麼情況下才可獲豁免？如孕婦的父母，及老爺奶奶同時上門照顧，會否違法呢？陳松青表示：「頭先你提到唔少情況，可能都需要特定嘅照顧者，咁只要個照顧者係真係個目的係為咗照顧嗰個人，而唔係純粹嚟探訪佢嘅時候呢，其實個照顧者本身，就唔會計入去兩個住戶嘅限制入面。」

幾何爆發｜單日個案提早破千 消息：今增1161宗確診及逾800初陽

【10:07】本港第五波疫情瀕臨失控，消息指，今日新增1161宗確診個案，初陽亦達800宗，較昨日625宗確診幾近倍增，再創疫情新高，亦比專家及醫管局內部預測早一日破千。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨晚表示，根據醫管局的內部估算，大約本周四（10日）確診數字可能破千宗，希望收緊社交距離措施可以遏制疫情。

▼2月8日 疫情記者會公布確診宗數再創新高▼



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【09:37】大埔宏福苑宏志閣昨晚圍封檢測，其間約530人接受檢測，當中發現4宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪248戶，當中28戶在過程中沒人應門。自今日上午約九時十五分起，居民出示陰性檢測結果可離開。

【08:35】深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測延長一天，今早約8時30分解封，截至今日凌晨零時，富悅樓在第一及第二次檢測共有約4820人次接受了檢測，當中發現29宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約875戶，當中76戶在過程中沒人應門。自今日上午約八時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，可在提供個人資料後，經由指定出口離開。

疫苗｜周二77763人打針再創單日新高 診所現打針人潮

【08:10】新冠病毒Omicron疫情大爆發，政府收緊社交距離措施，新增超市、商場、髮型屋等6類處所納入「疫苗通行證」計劃，必須打疫苗才可進入，近日觸發接種疫苗潮。當局昨晚（8日）公布有77,763人打針（包括第一、二及三針），連續兩日創單日新高，較前日（7日）再多4,776人。

接種人數比每日接種中心6萬個名額為多，負責接種計劃的公務員事務局局長聶德權前晚曾在Facebook撰文，特別指出到診所打針人數屢創新高，以前日計心率佔38.9%。有網民昨也在Facebook上載相片，顯示將軍澳有診所外，出現等打疫苗人潮。

各年齡層已打新冠疫苗比率。

疫情｜4月或現新變種病毒 梁子超：不排除更早、致命性未必減

【08:00】新冠病毒肆虐全球已經長達兩年，有最新的數據分析發現，差不多每波疫情，隔百多天便會出現全新的變種病毒，引發新一浪的全球大型傳播，分析更推算，最快今年4月Omicron或會再變，出現全新的變種病毒。



呼吸系統科專科醫生梁子超指，不排除這個可能性，但時間上需視乎全球的抗疫策略，例如部分國家採用「與病毒共存」的政策，有機會令病毒因大量傳播下，加快變異的速度。新冠病毒的傳播高位在於患者初發病或未進院時期，「現時（病毒）或已高度適應人類嘅傳播」，形容新變種病毒未必毋須減低其致命性，仍可達至高傳播力，直言「唔好諗住個病毒一定會自然減弱」。

▼2月8日 強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜增65處包括宗教場所 「四小龍」碧海藍天、昇悅居上榜

【05:09】本港昨日（8日）新增625宗新冠肺炎個案，再創新高。政府將65個指明地點納入強制檢測名單，其中60個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點。

上榜地點遍佈各區，絕大部份是住宅，以黃大仙、觀塘、深水埗和屯門區較多，各佔7個，當中不乏中產住宅和豪宅，包括荔枝角「四小龍」中的碧海藍天3座及昇悅居8座、土瓜灣傲雲峰6座和沙田玖瓏山日瓏閣2座。

另外，指定時間內到過深水埗和九龍城道兩間伊斯蘭教宗教場所的人亦須強檢。

新冠肺炎｜城大團隊估算第五波25萬人染疫 料二月底或三月達高峰

【00:59】城大生物醫學系團隊早前開發數學模型，推算若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少25%，第五波疫情可能會令約25萬人感染，認為該推算與本港目前疫情走勢相近。團隊又預測，第五波新冠肺炎疫情二月底或三月會達高峰。▼2月8日污水檢測呈陽性需檢測區域▼

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何文田豪宅天鑄、御龍居污水呈陽性 民政署向清潔工派檢測包

【00:06】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，再發現有區域污水呈陽，納入強制檢測名單，包括：

．愉景灣

．美林邨美桃樓

．盛苑盛旭閣

．盛苑盛謙閣

．天盛苑盛頤閣

新巴城巴呻窮 疫情客量跌料月蝕6,000萬元 警告若無補貼或裁員

【00:01】新巴城巴母公司匯達交通指，第五波疫情令財務狀況急速惡化。兩巴總經理﹙營運﹚馬詹唯周二﹙8日﹚向傳媒表示，上月虧損加劇，由原本月蝕2,500萬元，大增六成至4,000萬元。



馬詹唯預計，在新防疫措施下，今月虧損情況會再惡化，推算虧損數字將達6,000萬元或以上。兩巴希望港府支援公共交通營辦商，包括豁免繳交租金等費用，並補貼員工薪金。他續稱，如未能獲得補貼，不排除採取任何措施「止血」，包括裁減前線職員。



行政長官林鄭月娥周二亦公布第六輪防疫抗疫基金，將涵蓋40多項措施，估計涉約260億元。她強調，第六輪基金也會支援間接受影響行業，例如載客運輸業等。惟細節有待公布。

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