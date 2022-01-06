Omicron｜林鄭月娥召國泰主席照肺　守規空少致家人確診誰問責？

新冠病毒變種病毒株Omicron全球爆發，國泰航空兩名空少及一名空姐抵港後家居隔離期間違規，致引發望月樓及維園跳舞群組，全社會為此付出沉重代價。特首林鄭月娥昨（5日）表示已於除夕當日召見國泰航空主席及行政總裁「照肺」，指他們需「負上企業同領導責任」。



除了該兩個國泰機組人員引發的群組，其實尚有第三個，同樣出現二代傳播。昨日有兩名確診者列為與輸入個案有流行病學關連，他們居於愉景灣蘅峰曦欣閣，是與上月28日列為確診的另一國泰空少（編號12610，46歲）同住家人。這位空少在抵港首三日除了前往指定檢測，據衞生署公布，他一直待在家中，第三日檢測結果呈陽性。他屋家隔離期間沒有違反指引，但卻連累家人確診，國泰與政府所訂立政策害人，他們又可向誰追究？



▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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在疫情下國泰採取兩種營運模式，以確保不會因檢疫及減免人員染疫。一是閉環式，客機機組人員連續工作21日，期間在港只留在指定酒店，不入社區，在完成21日工作後，在酒店隔離14日，檢測陰性才回社區。貨機機組人員由於只對貨物，當局認同感染風險較低，因此准抵港後直接回家作醫學監察，只需定時做檢測。機組人員在外站時，國泰要求嚴守防疫指引。

閉環式模式前後共被困35日，不受員工歡迎，國泰因而有「客機去、貨機返」節衷方案，讓原本客機機組人員，返港時變貨機機組人員身份，從而獲得豁免酒店檢疫，又毋須跟閉環式運作，相信政府相關部門批准。當歐美Omicron大爆疫之後，卻仍然不變，無疑是中門大開等病毒殺入社區。

染疫國泰空姐發病未即時檢測 錯過扭轉機會

引發本港Omicron疫情的石塘咀45歲空少（編號12609）及屯門44歲空少（編號12611），違反國泰指引，在抵港首三日內跨區聚會，外出食飯，造成又一城望月樓群組。

至於28歲空姐（編號12676）則在返港第三日、即去年12月29日的檢測呈陰性，同日違規離開北角南天大廈住所，搬到東涌映灣園映濤軒第6座友人家中暫住，當晚出現病徵，但她沒有因應自己的高風險程度盡快去公立醫院求醫，而是到翌日向私家醫生求診，料之後交唾液樣本供檢測，因此直至到1月1日當局才收到陽性結果，遲了三日，為時已晚，早被傳染而處於潛伏期的62歲母親，就在12月30日及31日在維園跳舞及與友人食飯，散播病毒，形成「維園跳舞群組」。

▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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林鄭月娥：機組人員無按檢疫安排 社會付龐大代價

特首林鄭月娥在昨日公布收緊防疫措施時表示，在去年12月31日已召見國泰最高層包括主席同行政總裁，「我亦都好清晰責成佢哋，今次社會要付出龐大代價，係由於佢哋有機組人員並冇按住特區政府喺檢疫工作嘅安排嚟做，係違規，所以作為公司最高層，我已經講過，儘管佢未必知道每一位員工行為，但佢係需要負責，負上企業同領導責任，所以要全面調查同交報告畀政府，同時要喺內部採取適當懲處。」她表示，追究仍未完，「我哋睇完報告，同埋研究法律基礎，我哋一定會嚴肅跟進。」

愉景灣空少首3日主要居家 同住婦人及少年被傳染

在去年12月28日列為確診個案的編號12610患者，卻說明即使守指引，風險無減。患者是一位46歲國泰空少，生署衞衞生防護中心傳染病處主任張竹君當日在疫情記者會上表示，他與家人同住於愉景灣蘅峯曦欣閣，本月25日乘坐貨機CX843從美國抵港，回港後主要留在家中，本月26日曾在愉景灣接受檢測，結果呈陰性，翌日早上7時乘船由愉景灣到石塘咀體育館做指定檢測，約早上11時乘船回家，這是他的主要活動。當日的樣本結果呈陽性，他沒有病徵，帶有N501Y和T478K變異病毒株，當時已懷疑均屬Omicron個案，其後亦獲證實。

這名空少的活動沒有違反國泰指引，沒有傳給外人，但家人則中招，衞生署在昨日的公布，確診個案12786及12787是個案12610的同住家人，分別是一名57歲家庭主婦和一名16歲少年，他們近期沒有外遊。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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同住家人硬食被傳染風險 再社區散播

這個機組人員居家隔離風險極大，當病毒傳染力提高時，而有關員工曾到過爆疫國家，回港前恐已中招，當他們抵港後直接進入社區，形同不設防。若是自律及自己居住，即使其後發病，患者播毒風險較低；但現實是他們的住所往往有其他家人，當已惹到Omicron，便很易傳給家人，而後者毋須守居家令，當外出進行食飯等高風險活動，便有播毒風險，就如編號12676國泰空姐的同住母親（編號12754）的情況。所幸是這位居愉景灣空少第三日就發現確診，家人被送往竹篙灣檢疫中心，隔離數日後測檢陽性。

林鄭月娥指摘有關機組人員「並冇按住特區政府喺檢疫工作嘅安排嚟做」，但顯然即使跟足指引，在Omicron盛行而沒有作為，病毒早晚可經機組人員的家人擴散至社區，就如俄羅斯輪盤，愉景灣空少這槍是空子彈，但北角空姐就打出了實彈，一發不可收拾。政策的漏洞，要全社會買單，染疫空少家人又可向誰追究？