幾何爆發｜單日個案提早破千　消息：今增1161宗確診及逾800初陽

本港第五波疫情正幾何級爆發，政府專家顧問昨引述根據醫管局內部估算，原估計周四（10日）確診數字可能破千宗，但一千關口今日（9日）已提早爆破。消息稱，本港今日新增1,161宗確診及逾800初陽個案，兩者同創疫情爆發兩年多以來新高，而有專家及學者引述數據推算至本月底或日增一萬宗。



▼2月8日 疫情記者會公布確診宗數再創新高▼



+ 4

疫情大爆發，特首林鄭月娥昨（8日）公布疫情以來最嚴厲社交距離措施，明日（10日）起限聚令由4人收緊至2人，更限制兩戶以上的跨家庭聚會，並增6類包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、街市或市集、理髮店入表列處所，其中宗教場所和理髮店須關閉至本月24日「疫苗通行證」實施前。

醫管局內部原估算周四至周六單日個案才升至1000宗

辣招實施前，消息稱，本港今日確診及初陽個案同新高，新增1,161宗確診及逾800初陽個案。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨引述醫管局內部估算指，預計本月10日至12日的單日個案可能上升至1000宗，到12日至14日可升至單日1500宗。

城大演算：第五波在本月底或三月達高峰

不過，醫管局相關內部估算今日已提早「達標」，而城大生物醫學系團隊數學模型則推算，若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少25%，第五波疫情可能會令約25萬人感染，並預測第五波在本月底或三月會達高峰。

至於其中一幢昨晚被圍封的大埔宏福苑宏志閣，最新共有約530人接受檢測，發現4宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼2月8日 大埔宏福苑宏盛閣及宏志閣圍封強檢▼

