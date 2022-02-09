強制檢測｜馬鞍山等至少7個採樣站截龍　區議員批檢測站不足

第五波疫情大爆發，全港多個檢測站大排長龍，其中馬鞍山遊樂場硬地足球場的流動採樣站，更提早5個小時截龍。有當區區議員指，馬鞍山區內有多幢大廈要強檢，但檢測站只得一個，批評安排不足，籲當局加開檢測站及延長開放時間。



另外，長沙灣體育館現時已截龍，即使有籌的市民，現場預計需排一個小時才可做檢測。愉景灣偉倫小學外空地、愉景灣消防局外的檢測站均已派完籌。位於太和體育館、上水嘉富坊、葵涌大連排道的三個檢測中心及流動採樣站亦己提早截龍。



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馬鞍山遊樂場硬地足球場流動採樣站，今早人流非常多，一度有過近千人輪候排隊，另有數十名長者排關愛隊。沙田區議員麥潤培中午表示，現場估計有約2,000人排隊，球場內打滿「蛇餅」，隊尾於球場外再圍多一圈多，估計等候時間約4-5小時。

下午接近3時，有工作人員持牌表示因人數眾多，要提早截龍。

馬鞍山今日有3個地點列入強檢名單，而區內只有馬鞍山遊樂場一個流動採樣站。麥估計，單單是利安邨利華樓一幢便有3,000-4,000人要強檢，有居民今早6時便開始排隊。他又批評檢測安排不足，場內沒有足夠椅子提供給長者，同時未有設置電子派籌機或網上預約，令居民無所適從，他由早上起便接到不少電話查詢和求助。

對於檢測站提早截龍，麥潤培批評這正正反映馬鞍山檢測能力「根本應付唔到」，認為當局應加設檢測站，指恒安體育館、馬鞍山遊樂場等地方都可加開場地，同時要加派人手，延長開放時間。他又指出，現時多區檢測站均人滿為患，當局應開設網站顯示排隊人龍供市民查詢。