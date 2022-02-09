疫情｜葵涌檢測站「插隊疑雲」惹罵戰　市民：個個長者都要排隊

疫情近日以幾何式爆發， 連續兩日新增逾600宗屢創單日新高，醫管局推算明日（10日）起日增逾1,000宗個案， 市民紛紛到各區的檢測站「 買個安心」。葵涌運動場的流動檢測站今日（9日）有近千人排隊， 有市民因排隊爆發口角之爭，一名女士與職員理論想進場做檢測， 疑似想「打尖」 的舉動惹來周遭市民抨擊，雙方一度爭持不下。有圍觀市民表示，「個個長者都要排隊」，但坦言該站的派籌安排已比上周靈活得多。



第五波疫情蔓延不止， 連續兩日新增逾600宗屢創單日新高，社區內人心惶惶。 《香港01》 記者於今日（9日）早上兩次到訪葵涌運動場，發現場內有近千人排隊，運動場檢測站於早上10時開放，目測排隊進場取籌的人數近1,000人，人龍要排至興芳路天橋的末端，排首位的市民表示她在7時15分便來到「 先拔頭籌」。

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婦人等太耐爆發口角

過了接近2小時，約12時現場叫號約600號， 最新派籌號為800多號，不乏年邁的長者帶同摺椅、拐杖到場排隊。現場一名年約五旬的婦人突然在派籌機前與檢測站職員爭論一番，疑似想插隊先做檢測，並多次強調自己是長者， 職員表示「 好多老人家都要排隊」 ， 表示不想與她爭論，途人紛紛大呼婦人「野蠻」。期間一名中年男子指向婦人叫她住口，並指「個個都老人家」，又稱「唔好影衰大陸人」，更一度「手指指」， 婦人逼近與他爭吵，亦有在場市民勸交，指「我跛都要排隊㗎」，另有青年見狀大呼「 大家咪一X樣大陸人」，最後有職員將婦人帶走。

目擊市民：派籌安排方便較妥當

有目擊市民表示，該名婦人疑似想插隊而「發爛渣」，想憑長者身分盡快進行檢測，但在場不少長者都是一早來到排隊，他對插隊行為十分不齒。他表示，上星期曾到該站進行3次檢測，今日的安排已被上星期靈活很多。他解釋，上星期排隊檢測的市民需要在運動場內「 打蛇餅」，今日已換至派籌安排，他與同行親友在約10時多開始排天橋底等候取籌，約11時45分時剛剛可排另一條隊候檢測，需時不足兩小時。他另指，取籌安排令在場的其他市民可在運動場旁邊的座椅上休息，亦可依籌號預時間去廁所或進餐等，較為妥當。