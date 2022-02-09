疫情│油尖旺區多個檢測站現人龍　市民稱等兩小時「比預期快」

第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增625宗新冠肺炎個案，再創新高。今天各區檢測站繼續出現人龍，其中油麻地鴉打街臨時遊樂場檢測中心、麥花臣遊樂場流動採樣站都有大量市民前往。有市民指，早上9時未開站便已來到，知道各區的檢測站都需等候多時，因此今日能在兩小時內完成檢測已十分慶幸。



《香港01》記者今日早上前往油麻地鴉打街臨時遊樂場，只見場外場內有約200人排隊，由於球場面積不大，人龍除了四邊圍起球場和旁邊的大廈，龍尾更需斷開，延伸至對面行人路、王子酒店外；而排在「斷口」前面的市民則要不斷指示其他市民，告知他們龍尾的確實位置。

至於旺角麥花臣遊樂場，場內排滿了U型人龍「蛇餅」，場外龍尾則圍着球場兩邊，延至麥花臣場館門外。現場所見，除了長者街坊外，也有不少上班族、年輕人前來這個採樣站，大部分人都只是看手機打發時間。有市民認為，此站的攤位較多，等候時間相對較短。

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帶同小朋友前來檢測的香小姐指，早上9時半、開站前已經來到，首次因強檢需要前來，認為能在兩小時內完成檢測「已經算好快」，小朋友也沒「扭計」；潘先生也指，近日得悉各個地區都要等候至少數小時，認為今天「比預期中快」，「帶咗張凳都冇用過」。