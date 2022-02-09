疫情｜深水埗兩檢測站現長龍　市民憂未如期取得強檢結果影響覆診

新冠疫情持續，不少地方被納入強檢範圍，多區檢測站排隊人龍持續。其中深水埗白田社區會堂及長沙灣麗閣社區會堂檢測站今日（9日）均有近千人排隊。有市民擔心因未能及時得到檢測結果，未能如期覆診。有市民盼檢測站能統一作派籌處理，做好分流，不用一眾市民苦苦等待。



《香港01》記者今早到訪深水埗白田社區會堂及長沙灣麗閣社區會堂檢測站。10時正，白田社區會堂外已有長龍，並有三條排隊隊伍，分別是現場預約自費檢測、有預約正等候進行檢測及無預約（即強制檢測）隊伍。自費檢測和有預約正等候進行檢測目測過百名，隊伍延伸至富田樓對出空地，而無預約（即強制檢測）隊伍則有超過700人，隊伍延伸至南昌街一帶近石硤尾消防局，沿路亦有紙牌提醒該位置的預計輪候時間，部分排隊市民準備摺凳，亦有市民拉筋看報紙以消磨時間。

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排在隊尾的周小姐預計需要排隊至少4小時。她透露，到達白田社區會堂前，她曾前往麗閣社區會堂欲排隊檢測，惟在檢測站未開前人龍已大打蛇餅，故決定轉陣到開放較早的白田社區會堂碰碰運氣，但現場卻同樣多人。周小姐表示，因安心出行指她曾到訪有確診者的地方，故需要自行進行檢測，但她卻不清楚如未有按指示自行檢測會否罰錢，「我問咗啲職員使唔使做，但佢都答得唔太實」。

周小姐認為現場排隊情況不太理想，「日日排咁法，唔使搵食咩。我噚日收工嚟睇吓有冇得排，點知7點半就截咗」。她希望當局能統一派籌處理，「如果10點開嘅，咪提早一兩個鐘派咗先，好過成堆堆喺度」。排在自費檢測隊伍的陳小姐則表示，應公司要求進行檢測，現時預計需要等待兩小時，「我前兩日嚟過，當時冇咁多人，我都係排自費條隊，20分鐘就搞掂」。

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「估唔到我日日喺屋企都會中強檢」

至於麗閣社區會堂檢測站同樣人流眾多，上午11時有逾千名街坊輪候，排隊隊伍由麗閣社區會堂一直延伸至麗萱樓，以兩個U型來回折返麗閣商場及麗萱樓一帶。早上9時便到場排隊的莊生莊太指，早上得悉住處被納入強檢範圍，便急忙前往檢測站，並於11時完成檢測。莊太認為完成速度比預想快，又指內裏約有8個進行檢測位置。莊生透露，自己近期完成前列腺手術，現時身體較為虛弱，近期均沒有外出，僅在家靜養，「估唔到我日日喺屋企都會中強檢，要嚟排隊」。因莊生將於周五需要前往醫院覆診，他擔心未能及時取得檢測結果，不能如期覆診，「我問咗啲職員，可以幾耐會有結果，佢哋都答我唔到，只係話三、四日內會畀到」。