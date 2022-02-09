疫情｜同區不同命　葵涌運動場千人排檢測至天橋底　鄰站僅半小時

第五波疫情來勢洶洶，連日來多個地區被列入強制檢測，各區亦設有不少流動採樣站讓市民排隊檢測。葵青區的葵涌運動場硬地足球場和大窩口社區中心今日（9日）出現人龍，惟兩地等候進行檢測的時間相差甚遠，有在運動場排首位的市民表示，在早上7時便到場等侯進場；而同區的大窩口社區中心卻只需等約半小時便完成檢測。



《香港01》記者於早上到訪葵青區的兩個流動檢測站，分別為葵涌運動場硬地足球場和大窩口社區中心。位於大窩口道的大窩口社區中心，位置較為偏僻，在大窩口地鐵站出發，需行約十分鐘才到達，且門口有一條小斜坡不便長者上落。社區中心在早上8時起開放，記者於9時到達發現人流不多，只有不足200人在場排隊，有完成檢測的市民表示，等大概半小時便完成檢測。

市民李小姐稱，這幾天她都有來到大窩口社區中心進行檢測，今天約8時半到達社區中心，當時只有兩列帳幕排隊，等候約半小時便完成整個檢測過程。李小姐表示，「聽日都會嚟檢測下，呢度等得唔耐。」她又指，社區中心早上排隊人流不算多，該處晚上的人流同樣較少。

+ 7

排頭位市民7時到達

另一個同區檢測站葵涌運動場卻呈現截然不同的景況，目測有近1,000人排隊進場取籌，仍未到採樣站的開放時間，龍尾便排至行人天橋的末端。位於葵涌運動場的流動採樣站於10時開放，採用派籌機，市民可先到場取籌，然後在旁等待叫號，每次叫號開放約30人進另一條隊等候進行檢測。

+ 3

排頭位的陳小姐表示，今早7時15分便到達，她指過去幾天都有來排隊檢測，位置都是十名以內。陳小姐不需強檢，「純粹想過嚟check吓」，亦幫家人排隊。陳小姐指，這幾天很勤力早起來排隊，得知今天排隊人數排至天橋底，陳小姐大感嘩言，並指「好彩早啲嚟」。