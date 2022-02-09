港大團隊發現基因錯配修復機制新功能　可減低患癌機率

香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院的研究團隊發現人體基因中脫氧核糖核酸（DNA）錯配修復機制（Mismatch Repair, MMR）前所未知的功能。出生時患上DNA錯配修復缺陷（廣稱林奇綜合症）的人在成年初期患上癌症的機率甚高，而研究結果顯示MMR能夠降低患上癌症的機率，相關研究成果已在Science Advances上發表。



港大研究結果顯示MMR能夠降低患上癌症的機率。（資料圖片）

由港大醫學院生物醫學學院副教授黃永瀚率領的研究團隊，使用數百名來自多個組別的MMRd（錯配修復缺陷）癌症患者的體細胞突變數據，包括癌症基因組圖譜（The Cancer Genome Atlas, TCGA）、臨床蛋白質組腫瘤分析聯盟（Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium, CPTAC)和 AACR Project GENIE，以了解MMR中特定成分──即MutSα（MSH2/MSH6）及MutLα（MLH1/PMS2）缺失的關鍵突變過程。結果發現缺乏MutSα的癌症在突變特徵上，與缺乏MutLα的癌症存在顯著差異。

研究團隊接著整合表觀遺傳數據和癌症體細胞突變，分別研究非複製與複製相關的DNA缺陷樣本，了解這些特徵背後的機制。一般而言，5-甲基胞嘧啶（5-methylcytosine）脫氨基在人體細胞中每天發生數百次，是一種常見的非複製DNA損傷形式。研究人員通過分析發現MutSα是MMR中修復5-甲基胞嘧啶脫氨基必須的關鍵成分。

黃永瀚表示，研究結果揭示MMR一個前所未知的功能，它對於保護人類基因組免受5-甲基胞嘧啶脫氨基引起的損傷至關重要。