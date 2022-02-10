限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」　準新人批政府指示混亂

本港疫情肆虐，周三(9日)錄得1,161宗確診，再創下爆發疫情兩年多以來單日新高。港府以強力手段收緊防疫措施，包括周四(10日)起重推二人限聚令，並禁止兩個家庭以上進行私人聚會，港府公告更一度勒令，未來兩周不可舉行婚禮。

食衞局官員周三傍晚接受傳媒訪問時表示，仍容許婚姻註冊，但僅限新人及兩位見證人參與；港府同心抗疫官網晚上則更新有關公告，刪去不可舉辦婚禮一說，列明活動場所可進行無供應飲食、不多於20人聚集的婚禮，稍夜時分官網則再更新至與官員口徑一致，有新人大嘆措施混亂，「五時花六時變」，無所適從。原訂於本月中結婚的邵小姐坦言心急如焚，又批評港府的安排，令眾新人打亂結婚計劃，「之前又話打完針可以放寬，點知(措施)愈推愈辣……我已經唔係擺酒大搞，只係想知道，可以點處理？」



港府以強力手段收緊防疫措施，大批準新人需急取消婚禮安排。圖中並非受訪者。(資料圖片)

當局辦婚禮指示「彈弓手」時序表 (附同心抗疫官網截圖)：



根據港府周三下午公告，限聚令周四起由四人收緊至二人，且首次規定禁止兩個家庭以上進行私人聚會；食肆方面，可供舉行宴會的D類食肆，則率先試行「疫苗通行證」，12歲或以上人士進入前須最少打一針，同時收緊至四人一枱，但不得舉行宴會。此外，港府亦特別明令，在明天起至本月23日期間，不可舉行婚宴及婚禮。

入境事務處則於上周四(3日)公布，由本月4日至21日，只提供緊急和必須的公共服務，其中婚姻登記則只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務，另入境處又特別註明「請留意政府最新規定的群組聚集人數」。

準新人原訂酒店套房辧20人證婚儀式

邵小姐表示，本擬在今月20日於酒店套房舉行20人出席的證婚儀式，不涉飲食，毋須除口罩。惟突然驚悉港府公布不准市民舉辦婚禮，並在「同心抗疫」官網上列明，頓感晴天霹靂，對於港府突然一刀切亦大感錯愕，「始終係人生大事，前前後後都籌備了足足一年，依家疫情嚴峻，唔知又要延後到幾時。我已經唔係擺酒大搞，只係想知道，依家可以點處理？」港府禁令下，喪禮不包括其中，邵小姐對此大感不解，「婚禮同喪禮，同樣係人生大事，如果唔涉及除口罩，其實性質差不多，究竟個準則係建立在咩方面？」

她續指，新規例下「婚禮」定義空泛模糊，並無具體說明詳情，未知小型證婚、婚姻登記處辦理婚姻手續、律師樓簽紙是否同納其中，她曾致電多個政策局及政府部門查詢，包括食物及衞生局，惟不得要領；入境處則向其表示仍待食衞局最新公布。邵小姐隨後亦曾詢問其委托的律師，亦同樣因政府公布資訊不清晰，對方未敢行事定論。她直言大感無奈，「之前又話打完針可以放寬，點知依家(措施)愈推愈辣。」

邵小姐又提到，近月有不少「好日子」，遂有不少準新人已擇日辦婚禮，網上亦有不少準新人主吐苦水，「我已經算係比較幸運，有好多人已經一再改期，咁佢嘅結婚負擔就會不斷增加，因為婚攝、化妝師改期，都係要加錢。」

陳松青：准註冊不准婚禮

不過，食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青周三傍晚於港台節目《自由風自由PHONE 》受訪時表示，「疫情嚴峻，如果婚禮等得就唔好太多跨家庭聚集，但我們都明白婚姻註冊都牽涉法律程序」，故當局仍容許婚姻註冊，但僅限新人及兩位見證人參與，惟不得邀請賓客，「簡單來說，我們容許婚姻註冊，但唔容許婚禮進行」。

港府晚上更新同心抗疫官網，刪除不可舉辦婚禮一說，且進一步說明婚禮定義，指活動場所只可以進行婚禮上不多於20人的羣組聚集，前提是該婚禮並無供應食物或飲品(屬宗教禮儀一部分者除外) ，有關說法與陳松青所指有否抵觸。不過，同日晚上，同心抗疫官網更新指示，說明只可新人及兩見證人出席的婚姻註冊。有新人大嘆措施「五時花六時變」，無所適從，網上準新人結婚群組亦鬧爆當局做法。

《香港01》已向食衞局作出查詢，正待回覆。

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