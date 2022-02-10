長沙灣檢測站設派籌機　承辦商接報現賣籌、假籌　派員限一人一籌

本港新冠疫情嚴峻，近日本港各區社區檢測中心及流動檢測站大排長龍，昨日（9日）位於長沙灣體育館的檢測站投入運作，設有派籌機避免市民排隊。該檢測站承辦商駿嶺生物科技營運總監孫詠琪，今（10日）接受電台訪問時表示，籌號上印有二維碼方便市民查詢最新輪候情況，將派員控制「一人一籌」以杜絕炒籌。

此外，檢測站亦推出新安排，容許市民為長者或殘疾人士取多一個籌號，但須帶備檢測者的身份證副本及長者咭以作證明。但她指，「長者快行通道」並不可行，因檢測站的排隊市民佔六成為長者，將採取其他安排讓長者加快做檢測。



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孫詠琪於節目中透露，政府正在尋找承辦商增加檢測站，而駿嶺生物科技為其中一間。她指，由於負責的檢測站部份已結束，因此昨日上午於疫情較嚴峻的深水埗區，臨時加設檢測站，並於下午2時開放。然而部份市民或不清楚昨日的開放時間為下午2時，因此於正式開放前已約有600人在排隊等待。

期望港府派公務員義工 助監察杜絕炒籌

至於長沙灣檢測站設置派籌機，孫詠琪表示，籌號上印有二維碼，能以手機查詢最新的輪候情況，就如餐廳的派籌機一樣。她指，有同事及市民反映出現賣籌及假籌的情況，因此會安排人員控制「一人一籌」以杜絕炒籌。她期望政府能在每個檢測站安排2至3名公務員義工，以教導市民掃瞄二維碼，並在門外監察以杜絕炒籌的情況。

市民可為長者或殘障人士代領籌

此外，她亦公布檢測站推出新安排，容許市民為長者或殘障人士取多一個籌號，但須帶備檢測者的身份證副本及長者咭以作證明。她亦澄清，取籌不需與個人資料連繫。

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候檢人士長者為主 設長者快行通道不可行

被問到長者或沒有手機掃二維碼，孫表示，現場職員將教導長者，按1小時檢測300至400人計算，若排至第1,000個籌號，即2.5小時後返回檢測站，便沒有問題。她亦指，即使長者逾時到達，若超出時間為半小時內，仍會安排快速排隊進入檢測站。但她指，不會推出「長者快行通道」，因檢測站約六成排隊市民為長者，「咁條隊咪長過普通嗰條隊，所以係要諗辦法畀佢哋快啲入嚟。」

孫亦透露，現時營辦商24小時運作，處理市民的檢測結果，檢測後24小時可發放報告。但隨著疫情肆虐，檢測人數持續增加。她指，過往於檢測後12小時後，已可向市民派發結果，「未來日子就唔敢講。」