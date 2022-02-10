屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山　住戶指07、09單位大量確診疑傳播

本港新冠疫情肆虐，多區大廈爆疫，早前政府於2月6日晚上起，圍封屯門良景邨良傑樓檢測，直至今（10日）仍未解封。良傑樓住戶陳先生及何先生，今日於港台節目表示，大廈圍封數日後垃圾堆湧現，更形容指「「出面垃圾堆到3層咁高。」他們亦批評當局沒有清晰的指示，以致有2個確診者的緊密接觸者離開單位檢測。他們透露，確診單位集中於07及09單位，甚至擴散至03單位，有合理懷疑大廈現垂直傳播。此外，何先生的兒子不幸於昨日確診，至今仍未送院，現時只能戴著口罩照顧兒子。



▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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住戶陳先生表示，現時大廈衞生情況惡劣，連日來未進行大規模消毒，擔心住戶經過有機會受感染。他亦透露，大廈圍封數日後垃圾堆湧現，更形容指「「出面垃圾堆到3層咁高。」他批評政府當局，於圍封的最初兩日沒有清晰的指示，以致有2個確診者的緊密接觸者離住單位檢測。他亦批評當局的資訊透明度為零，不解為何公布葵涌邨的確診人數，同樣爆疫的良傑樓僅得一句通知「延長圍封1日」。

陳亦指，住戶均關注大廈內的爆發情況，每日在群組內以「接龍」的方式，不斷更新各樓層的確診住戶數量，讓住戶得悉情況後即時關窗及消毒家居。因此得知確診單位集中於07及09單位，甚至擴散至03單位，認為有合理懷疑大廈現垂直傳播，建議政府安排專家研究是否出現空氣傳播。

▼2月9日 屯門檢測人潮▼



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住戶何先生亦指，在大廈圍封檢測前，已得知同層有2個單位確診後，遲遲未能送院治療，最終獲安排分批送院，「唔明白點解可以咁安排。」他更透露與妻子、兒子及母親同住，然而唯獨未接種疫苗的兒子，卻於昨日不幸獲通知確診，正等待衞生防護中心的安排，現時只能戴著口罩照顧兒子。 「收集資料之後都冇聲冇戲，由琴日確診等到今日。」

何亦批評政府當局指示不清晰，僅在大廈樓下「喊咪」通知住戶。當強制檢測時，住戶便一窩蜂離開單位外出，場景混亂；同時部分貪心的長者提早外出取物資，以致擠滿大廈升降機及大堂。他議當局應派員逐層通知住戶，並認為，於走廊張貼通告並無意義，「唔通我哋個個出去睇咩？」