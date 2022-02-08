封區｜深水埗富昌邨富悅樓發現22宗初步確診　政府延長圍封至明早

政府今日（8日）表示，由於深水埗富昌邨富悅樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現22宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮，故延長其封區時間，目標是在明日上午約十時完成行動。



▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼

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政府表示，鑑於富昌邨富悅樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。發言人指明白今次安排會為市民帶來不便，但鄭重呼籲宣告生效時不在家（包括正出外工作）的居民如常回到富悅樓，遵照檢測安排。

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。政府又呼籲，若有僱員因宣告而未能上班，希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於2月7日及8日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。