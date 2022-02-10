01直擊│檢測排隊黨湧現　640元代排4小時　蛇頭：廿個夥計唔夠用

本港疫情第五波持續，今日確診個案持續上升至近千宗。連日來各區多幢大廈納入強檢名單，特別是「重災區」的沙田、葵涌區等，檢測站每天都大排長龍，部份區域連同領籌及排隊檢測需時分分鐘要7至8小時。



近日網上出現了一些代排隊檢測的排隊黨，《香港01》記者以「顧客」身份查詢詳情，承認有多人協助排隊的「蛇頭」說，多區早上9時均有「夥計」幫手，企硬價150元至160元排隊一小時，又指近日大圍、葵涌大排長龍，預告最少要排4小時，即640元起跳，「我地都好辛苦㗎，又有風險，的士出入全部都成本，飯都無時間食，我平到100蚊無人幫我做架！」



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近日網上買賣平台出現了一些代排隊檢測的排隊黨，不少說明多區可代為排隊檢測，昨日有指為90元一小時，今日大部分起價至每小時150元起。《香港01》記者以「顧客」身份，稱需要到大圍或葵芳做檢測，查詢排隊價詳情，其中一名排隊黨人稱，根據數天前的經驗，他們約需為客人排隊兩三小時，若今日或明日需要有關服務，籲記者要預算代排4至5小時方可成功要預計要花640元以上，稱「你睇新聞都知個邊係重災區」，又指葵芳、荃灣大排長龍，預計比大圍花上更長時間。

賣家指今日早上9時已派人到多區排隊，午飯時間過了，他則正在到各區派飯，指工作多艱辛，風險高，指現時每個承辦商做法不一樣，部份領籌部份排隊，但「通常排到岩岩好，或者領籌時間差不多會叫你到」，到時便再用現金交收。

風險高 有排隊黨排隊時中招

記者其後表示價錢比較高需要考慮，該個賣家稱不能定價太低，「如我出100蚊，我的夥計要出糧，太低無人會肯做」又指排隊出入均為成本，夥計「搭的士出入」因此不能減價，更有夥計在排隊時中招，指提供服務風險頗高。正當記者決定成交，賣家卻說今日已滿額，「太多人問，我廿個夥計都唔夠用！」

另一個賣家則開價150元一小時代為排隊，但只限於九龍區，買家出價後即時出發，但只代為排隊大半時間，客人要自行排隊個多小時，收費最少300元起跳，「我有同事一齊做，我都要落手落腳做，當賺外快，所以要每個鐘計算」又指近日多人需要有關服務，每天名額很快已滿。

此外，亦有賣家為其作預約3日內的檢測中心服務，即代為網上登記，每次為40元，賣家指不少媽媽使用有關服務，指先獲有關人士的身份證、名、電話等資料，代作登入，稱「不成功不收費」及使用資料後會關掉。其實，部份社區中心只要花上240元作自費檢測，排隊人龍較短得多，而報告同樣獲得認可。

至今日（10日）下午3時左右，陸續發現有關代為排隊的帖文被刪除。其後交易平台Carousell發聲明，指平台「不能接受任何人在疫情嚴峻之時，以這種方式牟取利益，或令有需要人士未能享用資源。因此，我們決定適當介入，妥善處理情況。」