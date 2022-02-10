月薪5.8萬聘司機　送陽性檢測樣本　負責人：市道差收3,000份申請

第五波疫情持續擴散，每日各區都出現長長的檢測人龍。昨日（9日）有司機管理服務公司在社交媒體出帖，指招聘「陽性檢測樣本運送司機」，月薪最高達58,000元。該公司負表人向《香港01》表示，暫時先大約招聘30人，詳細未敲定，昨日出帖後反應非常熱烈，30分鐘已招聘足夠人手；之後由於反應異常熱烈，即時修改帖文指已有足夠人手，但仍然不斷接到查詢，電話網絡一度被癱瘓，最終收到2、3000份申請，不過「好多都唔係做開司機」。他認為，其實人工未算高，時薪大約100多元，而且有一定風險，未料到反應如此熱烈，「可能個市真係太差」。



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如工作期間染疫 每日有1,000元津貼

中信專業司機專家昨日在Facebook出帖文，指招聘「陽性檢測樣本運送司機」，應徵者須持有1、2號駕駛牌，熟悉香港所有地方道路，屬於臨時工作，每日工作12小時，如只提供司機服務，不接觸樣本，月薪為4.2萬元；如連同收件服務，上門收取樣本，則月薪5.8萬元。帖文指，如不幸因工染疫，公司會提供每日1,000元津貼，直至康復出院後7天。

內文又提到，預計下周一（14日）開工，周一至周日都要工作，如放假會再安排替更司機。內文又特別強調，是次臨時司機工作屬高風險，不過會提供訓練及保護裝備，形容就如檢測採樣員。另外，由於事出突然，會按事情況發展，可能會修改工資。以31日計算，如全月無休，每日又如帖文指工作12小時，只提供司機服務的時薪約為120元；連同收取樣本的，則時薪近160元。

原有帖文已修改，直指不再接受登記（TPDS - 中信專業司機專家 Trust Professional Driver Staffing專業截圖）

該公司負責人接受《香港01》查詢表示，未能透露受甚麼部門委託，暫時項目在初步協議階段，不能透露太多細節，暫時大約先聘用30人，但之後可能會按情況調整再增加人手，暫時仍未敲定。他表示，最初以為工作並不太吸引，「本身驚無乜人做」，時薪只是100多元，而且有一定風險，豈料即時引起迴響，半小時已有足夠人手，需即時修改帖文內容。

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多人查詢 電話一度癱瘓 的士司機亦考慮

他續指，原帖文在網絡上繼續流傳，結果再收到申請及查詢，至今有約2、3000份申請；而且由於過多人致電查詢，令電話網絡一度癱瘓。不過他直言，應徵者中「好多都唔係做開司機」，單是篩選已花費不少時間。

他表示，雖然只是臨時工，但要求頗高，最少3年私人司機經驗，例如擔任家庭或公司司機；如駕駛態度、技術良好的的士司機亦會考慮。他續指，是次工作不能出錯，年紀大、反應較慢的司機未必適合；而且由於需走遍全港，所以希望熟悉香港道路。

他又指，是次聘請較為趕急，而且要培訓司機，具體細節未敲定，未必一定於2月14日時開工。對於是否反應熱烈，他直言：「可能個市真係太差」。