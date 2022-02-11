港鐵東涌延線｜東涌西站曾研3方案　馬灣涌村地底挖隧道避紅樹林

造價187億元的東涌延線工程於去年底刊憲，料於2029年完工。工程涉及在現時東涌站前約2公里位置增設東涌東站，並把東涌線向西延長約1.3公里，並以東涌西站作為新總站。

最新公布的東涌延線環境影響評估報告顯示，工程顧問就東涌西站的車站位置及走線，曾考慮3條方案，以避過馬灣涌考古研究價值地點，以及紅樹林、泥灘等生態環境。按現行採取的初步設計方案，將以隧道鑽挖機，在位於馬灣涌村地底至少10米位置開挖列車隧道，減少對樹木、漁業及文化遺產的影響。

不過，環評報告指出，工程評估範圍內，有14類生境地，更有盧氏小樹蛙、土沉香及長腹灰蝶等具保育價值物種。範圍內亦有法定古蹟，預計需要搬遷或拆除嘉道理農業輔助會石碑建築文物。



港鐵表示，設計時已考慮3個走線方案，最終選擇的方案 （紅色虛線）能避開紅樹林等及考古地點，但要收回部分私人土地。 （東涌延線環評報告）

港鐵於環評報告指出，曾就東涌站往東涌西站考慮3條走線，車站位置會有不同。其中一條建議走線，由東涌站出發後，先往南行再轉向西，繞過北大嶼山醫院，並在裕東路設車站。港鐵指，有關走線雖可避開位於近西北面的馬灣涌生態資源，亦無需收回私人用地。不過該走線對北大嶼山醫院或有潛在電磁干擾，儘管採取良好工地作業，亦有可能超出北大嶼山醫院經地層傳送的震動限制。

近裕泰苑設站方案被形容為「不吸引」

另一方案則在北大嶼山醫院及逸東邨，近裕泰苑之間的松仁路設站，該方案同樣可避開生態資源受損，但該建議方案的東涌西站車站位置，無法覆蓋目標服務範圍，並形容「方案並不吸引」。

而最後被選為首選方案的走線，會在馬灣涌村北面經過，並繞回逸東邨西面設站。港鐵指，工程計劃使用隧道鑽挖機開挖隧道，避開紅樹林、泥灘、樹林，以及大部份馬灣涌具考古研究價值的地點，但車站擬建位置，需要收回部份私人果園，並在地底穿過小部份馬灣涌範圍。

按環評報告，以隧道鑽挖機方法開挖隧道，可避免海事工程，亦能避免直接的空氣、噪音、水質等污染。擬實行的方案將在東堤灣畔附近設隧道鑽挖機，於馬灣涌村地底至少10米開挖隧道，亦會在東涌海濱路以北設躉船轉運設施，面積約為13,000平方米，作運送建築廢料。

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工地範圍外曾發現盧氏小樹蛙

報告指出，評估範圍內已識別包括沿岸水域在內，共14種類型的生境地。評估範圍內已記錄多種具保育價值的物種， 包括在工地範圍外發現盧氏小樹蛙，亦有土沉香及長腹灰蝶等。

東涌西站的隧道會途經馬灣涌村等有考古價值地點，環評報告指出，已進行東涌西站的實地考古勘探，預計不會出現嚴重的考古影響，但東涌西站北邊以及鄰近隧道走線的位置，則未能進行勘探，建議在施工前，再由考古專家進一步勘探。

港鐵指，由於使用隧道鑽挖機的開挖主要在岩石層進行，預計產生震動輕微，但不會造成土地下陷及震動，令考古造成嚴重影響。

東涌炮台（香港旅遊發展局提供）

料需搬遷或拆除嘉道理農業輔助會石碑

報告指出，勘察範圍內存在兩處法定古蹟，包括東涌炮台及東涌小炮台，亦有兩處二級歷史建築，即東涌侯王古廟及東涌天后廟。報告指，相關建築施工包括建造東涌西站、緊急出入地點建築物、相關工作間、躉船轉運設施及隧道走線，預計要搬遷或拆除嘉道理農業輔助會石碑 ，其餘建築文物則不會直接受影響。

按政府過去介紹，嘉道理農業輔助會於當時於大嶼山一帶，曾為村民提供農業及畜牧支援，各村內會有農舍、水池等寫上KAAA，代表由輔助會出資與建，為香港農業發展的標誌。

東涌東站設計須考慮東涌新市鎮擴展計劃景觀廊

至於東涌東站，由於位處東涌新市鎮擴展計劃內的填海地，生態及考古考慮較少，但仍要維持東涌新市鎮擴展計劃的景觀廊。

港鐵預計，於2023年第二季開始，建造東涌東站、在東堤灣畔附近的隧道開挖入口、建造東涌西站等，預計東涌東及東涌西分別於2028年第一季及2027年第四季完成工程。