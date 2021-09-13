東涌線延線｜區議員促先啟用東段應付激增人口　鄉事派憂影響風水

2014年由運房局提出的《鐵路發展策略2014》建議七個鐵路方案之一，東涌線延線項目進一步資料於區議會披露。現時項目料可於2023年動工建造，並在2029年竣工，在東涌東面及西面各設一新站。今日（13日）離島區議會商討有關項目詳情，有區議員認為東涌區內的住宅在3年後便會陸續落成，人口會大幅上升，促鐵路盡快落成。亦有區議員對於車站工程會途經山墳，擔心會影響當地風水，希望當局能多加留意。



今日（13日）離島區議會商討有關東涌線延線項目。（曾鳳婷攝）

路政署及港鐵公司早前向離島區議會提交相關文件，當中指出，東涌線延線的初步設計已大致完成，項目現正進行詳細設計。港鐵及有關部門正按初步設計準備鐵路方案的刊憲文件，另已聘用獨立顧問公司進行環境影響評估研究，料可於今年第四季向環境保護署提交。當局則預料可於今年年底，根據《鐵路條例》就東涌線延線項目的鐵路方案刊憲，諮詢公眾。

東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

在鐵路設計方面，東涌線延線項目主要分為兩部分，包括「東涌東段」，將於東涌東填海區建造擬議的東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道。該站為地面車站，設有高架車站大堂；「東涌西段」則會將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站。該站為地底車站，將成為未來東涌線的新終點站。

在會議中，多名區議員贊成東涌延線項目，認為落成後能便利居民出入，惟對當中的設計配套、落成時間及期間的交通負荷感到憂慮。

會議中多名區議員贊成東涌延線項目，認為落成後能便利居民出入，惟對當中的設計配套、落成時間及期間的交通負荷感到憂慮。（曾鳳婷攝）

區內市民多以單車代步 擔心站內缺泊車位

郭平表示，今年7月曾在區內發起網上及實體問卷調查，問卷題目圍繞對車站名稱、出入站位、接駁交通、工程影響及鐵路環保設計蒐集意見，獲得1,559位市民回覆。結果市民對新站的出入口及接駁交通最為關注，郭平指，有3成受訪市民希望以單車代步前往新站，惟擔心站內缺乏單車泊車位。此外，市民普遍希望出入口位置能鄰近商場和民居，也認為港鐵應提供接駁車及轉乘優惠予居於較偏遠的市民。

郭平提到，如區內兩個新發展區3年後陸續入伙，東涌人口亦會由原來的12萬人口上升一倍至24萬，故居民對鐵路需求殷切，希望當局及港鐵能盡快落成項目，以應付區內的人口增長及交通需要。

建議港鐵事前為馬灣涌村檢測屋宇結構

徐生雄則認為鐵路項目向來少有留意東涌北居民的需要，形容他們的位置猶如「兩頭唔到岸」，故他希望港鐵應諮詢東涌北市民的意見，例如建立天橋設施，讓舊屋邨市民能通往新站站位。此外，他亦對3年後東涌區內人口激增感到擔憂，希望港鐵能加快工程速度，建議可先啟用東段，不用等待兩個新站建好才正式啟用。

鄉事派黃秋萍對於東涌西站線路經過石獅山威到擔憂。她提到該處早於數百年前已存有500至1,000個山墳，指居民擔心會工程會影響該地風水，希望港鐵在進行工程時要多加留意。另外，她表示馬灣涌村的建築建成多年，長時間沒有優化，村民對於建設期間會否影響屋宇結構亦表示擔心，黃秋萍促請港鐵應協助村民事前檢測屋宇結構，讓他們多一份安心及保障。

黃文漢則形容，新設施建立時，鄉村居民往往不能受惠，「又係咁遠，要繞大圈先用到」，對此感到失望，希望日後分站時，能考慮到村民需要及提供轉乘優惠，以作分流交台。方龍飛認為當局及港鐵在規劃新站時，需考慮到區內日後的發展需要，避免再出現逸東邨居民需要每天大排長龍等接駁車進出的情況。

港鐵稱考慮站內設立單車停泊處

港鐵代表回覆查詢時指，他們會留意社區上的需要，並在設計上盡量適切各方人士。在車站出入口上，港鐵會以人流、路面配合、出入口方位及未來人口增的層面考慮，並交由設計團隊跟進。港鐵表示，明白以單車代步到不同站位是鄉郊區內的社區特色，故會考慮設立單車停泊處，亦會爭取時間和不同地帶居民進行簡介會。

至於在工程時間上，港鐵會把握時間把盡早把前期工作完成，並爭取在年底刊憲後進行工程，以配合居民需要及社區發展。此外，在風水方面，港鐵會透過鄉事會和村民密切溝通，亦會多加留意馬灣涌村的情況，如進行碪測工作，以確保鐵路設計不影響市民。