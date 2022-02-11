分域碼頭｜地政總署今收回用地　軍人輔導會：覓地冀再為水兵服務

屹立灣仔分域碼頭近70年的海軍商場，過去接待過逾126萬位來自多國的水兵，營辦的軍人輔導會2019年為商場申請長期土地契約遭否決後，海軍商場延至今日（11日），終被政府收回。

軍人輔導會代表，在海軍商場與地政總署人員巡視後，交還大閘鎖匙。機構代表王黃就卿說：「真係好唔捨得，因為已經幾十年喇喺呢度，忽然間要落閘放狗咁，心情係好複雜。」她又指，未知日後政府會否保育大樓結構，或將部份物品移師博物館展出，但強調已盡力保留有紀念價值物品，並預告將會另覓新址，希望能以其他形式繼續服務訪港海軍。



▼2月11日 灣仔分域碼頭關閉▼



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軍人輔導會今日將海軍商場鎖匙交還地政總署職員，董事成員王黃就卿今早表示，「係好唔開心，同埋真係好唔捨得，因為已經幾十年喇喺呢度，忽然間要落閘放狗咁，心情係好複雜。」她透露守護海軍商場是先夫遺願，「我都保唔住佢想要嘅嘢，而家係雙重遺憾！」

談到最難忘時刻，她哽咽說：「最唔捨得係啲人情味，無法啦，有陣時有啲嚟到返屋企……返家鄉，都會嚟探吓我哋，呢樣嘢我哋好懷疑嘅。」她續指，與伙伴在分域碼頭工作多年，又形容商場內的店主、員工都非常忠心，服務對象亦對大家愛護有加，相信他們都會懷念這座屹立灣仔逾半世紀的海軍商場。

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望海軍商場內部物件能保留

對於早前海事博物館曾聯絡會方，欲展出部分大樓結構或內部物件，王黃就卿慨嘆「building（建築物）可能都會拆㗎喇」，但內部物件或部分結構會如何處置，會方則至今仍未收到明確訊息，「博物館𠵱家佢哋有興趣，咁𠵱家唔到我哋話事，我哋已經handover（移交）咗喇，希望可以保留，我哋都望盡量可以保留得嘅嘢，都可以保留。」她又預告，會方已盡量將有紀念價值物品留起，期待日後以不同形式，繼續服務訪港海軍。

她又指，只有一名員工會繼續留守崗位，在新辦公室繼續為會方效力，其餘近10人將會全數遣散。

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軍人輔導會郝泰德︰分域碼頭是連接外界的重要橋樑

海軍商場自1953年起便屹立灣仔，至今共接待逾126萬、來自超過14個國家的訪港水兵，最高峰的一年，超過9.7萬名水兵、接近100艘艦隻曾於分域碼頭登陸訪港。

軍人輔導會總幹事郝泰德表示，分域碼頭是連接外界的重要橋樑，形容機構一直用心接待抵港水兵，讓他們能盡享岸上的美好時光。惟隨着分域碼頭今天正式關閉，機構提供的服務亦要暫告一段落，形容十分可惜。

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郝泰德又指，不少市民在海軍商場關閉前來道別，印證了輔導會和碼頭在社會的價值，也確認我們是港人集體回憶中不可或缺的一塊，強調會努力尋覓新址，以協助延續香港國際化、用心服務的好客精神。